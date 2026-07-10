Camilo Cifuentes toma radical decisión tras polémica: este fue su último mensaje

Camilo Cifuentes sigue en medio de la polémica tras confirmarse los rumores sobre el fin de su relación con la madre de su futuro hijo. El creador de contenido anónimo explicó que pese a que su expareja está embarazada, tomaron la decisión de terminar su vínculo sentimental.

RELACIONADO Expareja de Camilo Cifuentes reveló chats privados en medio de la polémica

En redes sociales circularon rumores alrededor de una supuesta infidelidad con la influencer española 'La Mijita', situación que ella misma se encargó de desmentir. Sin embargo, la expareja de Camilo apareció para contar su versión de los hechos.

María Camila Sepúlveda, quien está esperando el hijo del reconocido creador de contenido, explicó en su cuenta de Instagram que hasta hace algunas semanas todavía recibía mensajes de amor por parte de Camilo y que no esperaba acabar la relación.

El último mensaje de Camilo Cifuentes y su radical decisión

En las últimas horas, Cifuentes volvió a publicar en sus redes sociales un mensaje con tintes de despedida. Agradeció a sus seguidores por el cariño recibido en los últimos años por su contenido y expresó que entiende el rechazo reciente que le han expresado.

Gracias a todos por todo, perdón por todo el daño que cometí, a todas las personas que lastimé. Soy merecedor de todo lo que me está sucediendo, son las consecuencias de mis actos. Espero que en algún momento les haya alegrado la vida a muchas personas. Que felicidad haber dejado un granito de arena en este plano terrenal. Los amo mucho e hicieron mi vida muy feliz.

Además de este mensaje, que muchos interpretaron como una despedida de las redes sociales, Camilo Cifuentes tomó la decisión de poner privados sus perfiles en redes sociales, pese a que tiene millones de seguidores. Habrá que ver si en un futuro próximo reaparece con nuevos videos.