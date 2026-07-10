Expareja de Camilo Cifuentes reveló chats privados en medio de la polémica

El martes 6 de octubre de 2026 se desató una polémica en torno a Camilo Cifuentes, el creador de contenido 'incógnito' de Colombia.

María Camila Sepúlveda, la mujer que es su expareja y con la que está esperando un hijo, informó que el influencer inició un nuevo vínculo sentimental, a pesar de que seguía hablando con ella de una vida juntos.

"Esto no fue una historia que simplemente terminó, cada uno tomó su rumbo y tiempo después apareció una nueva relación. Hasta hace poco, diría yo que muy poco, seguían existiendo conversaciones, proyectos y promesas de una vida juntos", manifestó María Camila Sepúlveda en un comunicado escrito en una historia de Instagram.

Asimismo, para sustentar lo planteado, compartió un par de capturas de pantalla de unas conversaciones que tuvo por WhatsApp con Camilo Cifuentes.

Estos fueron los chats que se revelaron entre Camilo Cifuentes y María Camila Sepúlveda, su expareja

En primer lugar, María Camila Sepúlveda reveló un chat del 26 de septiembre en el que Camilo Cifuentes le escribió lo siguiente:

Dios te bendiga, te amo, te amo, te amo, te amo y te amo, mi morena. Buenos días, amor mío.

Después, mostró que el influencer le envió un ramo de flores el 22 de septiembre y que conversaron lo siguiente:

Camilo Cifuentes: Amor, te amo. Sabes que yo quiero formar un hogar contigo y te extraño. Déjame yo mejore.

María Camila Sepúlveda: Está bien.

Camilo Cifuentes: ¿Me vas a acompañar a donde XXXX el domingo? Nos invitó a comer.

María Camila Sepúlveda: Ah, bueno, sí. Yo estoy almorzando, he estado comiendo mucho pescado.

Camilo Cifuentes: ¿Verdad, mi amor?

¿Cuál fue la reflexión final de María Camila Sepúlveda, ex de Camilo Cifuentes, tras los chats revelados?

En una última historia de Instagram, María Camila Sepúlveda reconoció que Camilo Cifuentes ha sido responsable económicamente durante el embarazo y expresó que prefiere quedarse con los aprendizajes y no alimentar odios.

"Quiero terminar en paz, agradeciendo a Dios por lo que fue, por lo que aprendí y, sobre todo, por lo que viene", detalló.

"Porque, al final, crecer también es soltar sin odio y elegir la paz por encima de cualquier batalla", concluyó.