Sentido homenaje: artistas compusieron una canción en honor a Yeison Jiménez

Colombia entera se encuentra de luto tras la muerte del cantante Yeison Jiménez y su equipo de trabajo, quienes perdieron la vida en un accidente aéreo en la zona comprendida entre Paipa y Duitama.

Por esto, miles de bogotanos ya se han reunido en el Movistar Arena para despedir al cantante, quien no sólo se consolidó como el cantante del género popular más importante de Colombia, sino de Latinoamérica.

Canción hecha para Yeison Jiménez

La segunda jornada para despedir al cantante ya dio inicio por lo que, a diferencia de la primera, todos los cantantes abrieron el concierto al salir juntos en tarima y sorprendieron al interpretar una sentida canción que, al parecer, habría sido escrita en conjunto durante la noche del pasado martes 15 de enero.

A la tarima llegaron Jhon Álex Castaño, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Ciro Quiñonez, Luis Alfonso, Francy, Jhonny Rivera, el Charrito Negro, Paola Jara, Alzate y Arelys Henao, quienes se unieron en una misma voz para darle vida a la sentida canción en la que lograron compilar el nombre de algunos de los más grandes éxitos del artista y emitieron un sentido homenaje para su descanso eterno.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que miles de fanáticos no solo llenaron el Movistar Arena de aplausos, sino que también de lágrimas y llanto por la emotividad del momento.

Artistas que llegaron para el segundo homenaje

La despedida al cantante ha marcado, sin duda alguna, los sentimientos de miles de fanáticos, quienes ya han exaltado la presencia de los artistas más representativos de la música ranchera en el país.

Algunos de los asistentes fueron Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Alzate, Luisito Muñoz, Arelys Henáo, Sebastián Ayala, Alexis Escobar, Jhon Álex Castaño, Pasabordo, Ciro Quiñonez, Luis Alfonso, Jhonny Rivera y Andy Rivera.

Así mismo, para la segunda jornada se unieron otros cantantes como Hernán Gómez, el Charrito Negro, Luis Alberto Posada, Francy, Marbelle, entre otros.