CANAL RCN
Colombia

Entre música, globos y lágrimas: así Bogotá despidió a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Miles de bogotanos se encuentran despidiendo al cantante en medio de su música y la presentación de otros artistas.

Foto: AFP
Noticias RCN

enero 14 de 2026
04:06 p. m.
Colombia está llorando a Yeison Jiménez y sus cinco compañeros de trabajo, quienes perdieron la vida en un fatídico accidente aéreo que se presentó, el pasado sábado 10 de enero, en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

Desde entonces, los homenajes, la música y las palabras del caldense han invadido las calles de todas las ciudades del país, pues millones de colombianos se han unido en una misma voz para entonar los éxitos más memorables del artista “con el corazón”.

Así se vivió el primer homenaje a Yeison Jiménez

Miles de fanáticos llegaron desde horas de la mañana al Movistar Arena, de Bogotá, para lograr conseguir boletos y poder ingresar al homenaje gratuito que artistas y el equipo de trabajó preparó para despedir a Yeison y demás integrantes de su equipo de trabajo.

No obstante, sobre las 11 de la mañana el aforo se completó por lo que miles de asistentes lograron ingresar y ubicarse en sus respectivos asientos para ver el conmovedor homenaje que dio inicio a la 1:00 p.m.

Entre globos de color blanco, flores, sombreros, cuadros, carteles, los fanáticos expresaron su conmoción al ver llegar a la familia del artista y sus hijos. Así mismo, las palabras de Thaliana, la hija menor del cantante, conmovieron a todos los asistentes, pues la pequeña manifestó que logró hablar con su padre y le pidió oraciones.

Con el paso del tiempo empezaron a sumarse otros familiares, quienes también subieron a la tarima para agradecer por la asistencia masiva del público y contar con la presencia de otros artistas que, minutos después, iniciaron un sentido concierto.

Artistas invitados al homenaje de Yeison Jiménez

La presencia de los artistas más representativos del género popular generó gran conmoción y sentimiento entre los miles de asistentes. Por esto, el homenaje contó con la presentación de distintos artistas como Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Alzate, Luisito Muñoz, Arelys Henáo, Sebastián Ayala, Alexis Escobar, Jhon Álex Castaño, Pasabordo, Ciro Quiñonez, Luis Alfonso, Jhonny Rivera y Andy Rivera.

Cada uno de estos tuvo el privilegio de interpretar varios de los éxitos más representativos de Yeison Jiménez y sus respectivas colaboraciones con el aventurero de Colombia.

La primera jornada de homenaje finalizó con la interpretación de su banda musical, quienes entonaron el recordado éxito ‘El mejor’.

