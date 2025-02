"Casi me matan": fuerte denuncia de un cantante y presentador que fue víctima de robo en Bogotá

En la noche del 2 de febrero, se presentó un nuevo caso de inseguridad en Bogotá. Así lo reportó en sus redes sociales Orlando Liñán, el cantante de vallenato y presentador de Buen Día Colombia del Canal RCN.

El oriundo de Valledupar fue víctima de robo al frente de su apartamento y reveló que temió por su vida. Pues, afirmó que le apuntaron en repetidas ocasiones con un revólver de calibre 38 corto.

Tras el hecho, la Policía Metropolitana de Bogotá hizo presencia en el lugar para escuchar el testimonio de Orlando Liñán, analizar las cámaras del sector e iniciar la respectiva investigación, pero, hasta el momento, no se ha confirmado la captura de los responsables del atraco.

¿Cómo ocurrió el robo en el que el cantante y presentador Orlando Liñán fue víctima en Bogotá?

Orlando Liñán, a través de videos publicados en su cuenta de Instagram, detalló que iba llegando a su conjunto y que sintió la presencia de un hombre que venía persiguiéndolo. En consecuencia, tras voltearse y darse cuenta de que tenía un arma en su mano, corrió para intentar resguardarse en el 'lobby', pero, desafortunadamente, la puerta estaba cerrada y el asaltante lo alcanzó.

"Me acaban de atracar y lo sorprendente es que fue entrando a mi edificio y delante de todo el mundo. Gracias a Dios estoy bien, pero me acaban de apuntar con un revólver en mi casa", expresó el artista.

"Estoy bien de salud, la verdad es que ni me pegaron, pero el tipo sí me apuntó con un 38 corto. Me quitaron la cadena y el reloj", agregó.

Además, uno de los videos estuvo acompañado de un texto en el que aseguró que "casi lo matan". Sin embargo, tras la presencia de la Policía Metropolitana de Bogotá, le transmitió un parte de tranquilidad a sus seguidores.

"Esperemos que caigan esos bandidos, no por mí, sino por toda la gente a la que le están haciendo daño para que no haya más víctimas", concluyó Orlando Liñán.

La reflexión del cantante y presentador Orlando Liñán tras el atraco en Bogotá

Luego del angustiante hecho, el cantante de vallenato, presentador y actor recordó que las pertenencias materiales se pueden recuperar y que lo más importante es la vida.

En consecuencia, invitó a sus seguidores a disfrutar al máximo cada una de las oportunidades que se les presenten en el camino y agradecer por estar bien.

"Es importante disfrutar todos los momentos porque uno no sabe si van a ser los últimos. Realmente, por un momento pensé que me iban a disparar mientras que yo estaba en el suelo. Pasó por mi mente mi familia y la gente que me quiere", enfatizó.