Carlos Vives estrena “Te Dedico” y anuncia su gira Tour al Sol 2026

El romanticismo vuelve a tomar protagonismo en la música latina. Carlos Vives presentó Te Dedico, el primer adelanto de su próximo proyecto El Último Disco, una canción que marca el inicio de una nueva etapa artística, más íntima y cargada de emoción.

El sencillo llegó este 5 de febrero acompañado de un videoclip muy personal, protagonizado por su hijo Pedro Vives, disponible en el canal oficial del artista en YouTube. Con esta propuesta, Vives apuesta por volver a los valores esenciales: mirar a los ojos, dedicar tiempo y expresar sentimientos sin filtros.

Carlos Vives vuelve al romanticismo con “Te Dedico”

“Vivimos en un tiempo donde ya no se dedican canciones… dedicar algo real es un acto revolucionario”, es el mensaje central de este lanzamiento, que invita a reconectar desde lo humano.

El video explora el contraste entre generaciones y formas de amar, mostrando cómo hoy conviven relaciones rápidas con el deseo de vínculos auténticos. Pedro Vives lo resume así: “Los valores han cambiado bastante, pero el amor vivido de forma más romántica sigue siendo muy importante y no podemos dejarlo atrás”.

Para Carlos, la música sigue siendo ese puente emocional: “Siempre es necesario tener a la mano una canción para dedicar”.

Escrita por Vives junto a Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Andrés Leal, Te Dedico funciona como antesala de una gira internacional que promete revivir clásicos y presentar esta nueva faceta del artista.

Fechas confirmadas del “Tour al Sol 2026”

16 de abril – Toronto, Canadá (Coca Cola Coliseum)

19 de abril – Montreal, Canadá (Bell Place)

24 de abril – Nueva York, NY (Radio City Music Hall)

26 de abril – New Orleans, LA (Jazz & Heritage Festival)

1 de mayo – Sugar Land, TX (Smart Financial Centre)

2 de mayo – Grand Prairie, TX (Texas Trust CU Theatre)

7 de mayo – Chicago, IL (Rosemont Theatre)

9 de mayo – Fairfax, VA (Eagle Bank Arena)

10 de mayo – Boston, MA (Agganis Arena)

14 de mayo – Seattle, WA (WAMU Theatre)

16 de mayo – Los Ángeles, CA (Peacock Theater)

23 de mayo – Miami, FL (Kaseya Center)

24 de mayo – Orlando, FL (Kia Center)

5 de junio – San Juan, Puerto Rico (Coliseo de Puerto Rico).

Además, recientemente Vives recibió tres nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026, incluyendo una por colaboración junto a Grupo Niche.

Con Te Dedico, Carlos Vives confirma que aún hay espacio para canciones que se entregan desde el corazón.