Las motos más baratas del 2026 en Colombia: hay modelos desde menos de $4 millones

Las motos siguen mandando la parada en Colombia, pues ya representan más del 63% del parque automotor del país, consolidándose como el principal medio de transporte para millones de personas que buscan economía, agilidad y bajo costo de mantenimiento.

Ahora, en pleno arranque de 2026, una publicación de la cuenta Fullgass sacudió las redes al revelar un listado de modelos nuevos de 125 cc, entre ellos uno que rompe cualquier referencia de precio porque está por debajo de los 4 millones de pesos.

Las motos más baratas del 2026: hay opciones desde $3’990.000

Según el listado compartido, estas son algunas de las motos nuevas más económicas que ya se ofrecen en el mercado colombiano:

LA 125 Lithium: freno de disco delantero, soporte para celular y parrilla. Precio: $3’990.000. Es la más barata del ranking y apunta directo al público que busca movilidad básica para ciudad.

Rapid (tipo scooter): automática y económica, incluye soporte de celular y parrilla. Precio: $4’290.000. Ideal para recorridos cortos y usuarios primerizos.

Spirit 125: viene con cajón, baúl y soporte para celular. Precio: $4’990.000. Una opción práctica para domicilios o trabajo diario.

Falcón 125: una de las más equipadas del grupo, con luces LED, alarma de proximidad y encendido a distancia. Precio: $5’990.000.

Estos valores han llamado la atención porque, incluso con el aumento general de costos, todavía es posible estrenar moto por menos de lo que vale un celular de gama alta.

Otras motos económicas que siguen liderando ventas en Colombia

Además de estas nuevas alternativas, el mercado mantiene clásicos que continúan siendo de los más vendidos por su confiabilidad y bajo consumo:

AKT NKD 125, una de las favoritas para ciudad, con precios desde aproximadamente $5.490.000. Es, por lejos, la moto más vendida del país.

Bajaj CT 100, reconocida por su resistencia y rendimiento, que ronda los $5.899.000, dependiendo del concesionario.

Eso sí, vale la pena recordar que estos precios no siempre incluyen gastos como matrícula, SOAT o accesorios.