Carlos Vives sorprende al interpretar el himno de la Copa del Mundo en los premios Billboard 2025

La industria de la música vivió una de sus jornadas más importantes ya que se llevó a cabo una nueva edición de los premios Billboard 2025 en donde la música y el talento fueron reconocidos por medio de los galardones entregados durante la noche.

No obstante, uno de los momentos más icónicos de la jornada fue cuando el cantante Carlos Vives interpretó su canción ‘Somos más’, en compañía de Wisin, Emilia y Xavi, el himno oficial que sonará en la próxima Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica.

Carlos Vives canta canción de la Copa del Mundo

La nueva jornada musical estuvo llena de diferentes sorpresas ante la cuota latina se tomó el escenario ya que se exaltaron algunos artistas como Bad Bunny y Karol G, quienes se convirtieron en los cantantes con el mayor número de galardones recibidos.

No obstante, la presencia de los colombianos se tomó el escenario en varias ocasiones ya que Carlos Vives deslumbró al público al cantar, por primera vez, el himno del importante evento deportivo que dará inicio el próximo mes de junio.

La canción combina una serie de ritmos dentro de los cuales se destacan los anglo y urbanos, unos de los más característicos de la música latina. El show inició con la aparición de un gran balón de fútbol del que salieron los artistas de su interior para disponerse a cantar.

En medio de la presentación, la alegría no se hizo esperar ya que todos los asistentes manifestaron su emoción por medio de aplausos y ovaciones que llenaron el lugar. Así mismo, el samario sorprendió con su inspirador mensaje al final de su show ya que exaltó los sonidos que se utilizaron para crear la icónica canción.

Kapo obtiene galardón en los premios Billboard 2025

Por otro lado, el cantante Kapo también sorprendió durante la noche ya que tuvo la oportunidad de recibir su primer premio Billboard al ganar en la categoría Álbum ‘Top Latin Pop’ del año.

“Soñadores, arriba. Primero, yo quiero que la gente le de un aplauso al todopoderoso que nos tiene con salud el día de hoy. Yo siento que estoy muy asustado… es la primera vez que estoy acá, estoy bien agradecido con Dios y la vida que me permiten estar aquí y a mi equipo de trabajo”, explicó el artista en medio de su discurso.