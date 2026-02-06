CANAL RCN
Deportes

Inflable publicitario cayó encima de un jugador del fútbol colombiano en pleno partido

El partido entre Leones vs. Bogotá tuvo que detenerse luego de que una valla inflable le cayera a un futbolista en el Torneo BetPlay.

inflable cayo encima jugador bogota vs leones
Foto: captura pantalla Win Sports

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
07:45 a. m.
El fútbol de ascenso en Colombia volvió a ser noticia, pero esta vez no solo por lo deportivo, sino por un hecho sumamente curioso que se volvió viral en cuestión de minutos.

Durante el encuentro entre Leones FC y Bogotá FC, válido por el Torneo BetPlay, el futbolista Alfonso, del conjunto capitalino, protagonizó un accidentado momento cuando un enorme inflable publicitario le cayó encima en pleno desarrollo del juego.

El incidente ocurrió el jueves 5 de febrero en el estadio de Leones, cuando el cronómetro avanzaba y la tensión por el resultado era máxima. En una jugada cerca de la línea lateral, Alfonso perdió el equilibrio tras un choque y terminó impactando contra un "dummy" publicitario ubicado a pocos metros del campo.

Para sorpresa de los asistentes y los televidentes, la estructura inflable se desplomó por completo sobre el deportista, ocultándolo de la vista de sus compañeros y del cuerpo arbitral.

Logística tuvo que ayudar a futbolista de Bogotá FC

Ante la extrañeza de la situación, el personal de logística del encuentro tuvo que reaccionar de inmediato. Los operarios corrieron hacia la zona del incidente para levantar el inflable y ayudar al jugador, quien afortunadamente no sufrió lesiones de consideración y pudo reincorporarse al juego tras el susto.

En lo estrictamente deportivo, el duelo estuvo marcado por una definición agónica. El marcador solo se abrió en el minuto 81, cuando Castillo, tras una excelente definición, puso en ventaja a Bogotá FC.

Parecía que el equipo visitante se llevaría los tres puntos a la capital, especialmente tras el accidentado episodio de su compañero Alfonso, pero la resistencia de Leones daría frutos en el tiempo de adición.

Agónico empate y reparto de puntos en el Torneo de Ascenso

Cuando el partido parecía sentenciado, Leones FC apeló a la épica en los segundos finales. En el minuto 90+5', tras un cobro de tiro de esquina ejecutado con precisión, un cabezazo certero dentro del área venció la resistencia del guardameta bogotano, sellando el 1-1 definitivo.

El empate dejó un sabor agridulce para los visitantes, quienes pasaron de la euforia del gol y la curiosidad del inflable, a la resignación por el punto cedido.

Con este resultado, tanto Bogotá FC como Leones suman una unidad en la tabla de posiciones del Torneo BetPlay, manteniéndose en la lucha por los puestos de clasificación.

El video del percance de Alfonso ya circula ampliamente en redes sociales, donde los hinchas han tomado con humor el rescate logístico, convirtiendo el "ataque del inflable" en el momento más comentado de la jornada futbolística colombiana.

