Bogotá lidera donatón para miles de animales afectados por ola invernal en Córdoba

La Alcaldía de Bogotá ha convocado a ciudadanos, entidades públicas y privadas para ayudar a los animales afectados por las inundaciones.

febrero 06 de 2026
08:11 a. m.
El país se encuentra atravesando por una importante ola invernal que ya ha afectado a múltiples municipios y ha generado que hoy miles de familias se encuentren damnificadas al perderlo todo.

No obstante, según el IDPYBA, miles de animales también se han visto afectados por la magnitud de las contundentes inundaciones. Esta grave situación ya ha sido registrada por varios habitantes de las zonas más críticas, quienes han solicitado ayudas para poder rescatar y salvar a las especies que han logrado sobrevivir al fenómeno natural.

Donatón por los animales de Córdoba

La Alcaldía de Bogotá, por medio del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, han convocado a la ciudadanía, entidades públicas, industria farmacéutica, industria de alimentos concentrados, distribuidores y comercializadores, al sector privado y solidario, a sumarse a la gran dontatón para ayudar a miles de animales que han resultado a afectados.

El objetivo de esta estrategia es canalizar ayudas que permitan atender las necesidades más urgentes de los animales, pues la meta es recolectar 7 toneladas de alimentos.

“Hay situaciones que nos tienen que unir por encima de cualquier diferencia en Colombia. En medio de las emergencias debemos apoyarnos y trabajar en equipo. Por eso queremos invitar a la ciudadanía de Bogotá y Cundinamarca a aportar para así ayudar a los animales de Córdoba, que hoy están siendo víctimas de este invierno tan fuerte”, señaló el director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas.

¿Qué se puede donar?

  • Alimento (con fecha de vencimiento vigente)
  • Alimento concentrado para perros y gatos de todas las edades
  • Comida húmeda para perros y gatos de todas las edades
  • Melaza
  • Sal mineralizada para caballos
  • Sal mineralizada para vacas
  • Sal mineralizada para ovinos y caprinos
  • Heno
  • Alimento concentrado para vacas
  • Alimento concentrado para caballos
  • Alimento concentrado para cerdos (diferentes etapas)
  • Premezclas energéticas para cerdos (maíz molido, sorgo molido)
  • Alimento concentrado para aves de diferentes etapas
  • Maíz amarillo
  • Insumos veterinarios
  • Desparasitantes
  • Multivitamínicos
  • Agua oxigenada
  • Alcohol desinfectante
  • Clorhexidina
  • Gasas
  • Pre y probióticos
  • Correas y collares para perros
  • Platos de plástico reutilizable para alimentación de los animales

Así mismo, el instituto hizo especial énfasis en que dentro de las donaciones no se acepta dinero, agua, cobijas y alimentos vencidos.

Puntos en Bogotá para donar

Según la entidad, los ciudadanos se pueden acercar a las siguientes estaciones de Bomberos: Bicentenario B-14 (carrera 55 #167-51), Chapinero B-1 (carrera 9A#61-77) y Kennedy B-5 (carrera 79#41D-20 sur). Los horarios disponibles para esto serán de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. durante el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de febrero.

