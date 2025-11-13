CANAL RCN
Tendencias

Carlos Vives sorprendió en el Festival Unidos por una Sonrisa: música con propósito social

Carlos Vives contribuyó a la misión de entregar gimnasios de rehabilitación en casa para niños y niñas con parálisis cerebral en el Festival Unidos por una Sonrisa.

Carlos Vives en Festival Unidos por una Sonrisa.
Foto: IG Festival Unidos por una Sonrisa.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
06:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Festival Unidos por una Sonrisa, celebrado el sábado 8 de noviembre en el Vive Claro Distrito Cultural, concluyó con un rotundo éxito, superando las expectativas de convocatoria y, lo más importante, alcanzando un impacto social significativo.

Shakira sufrió un pequeño accidente en pleno concierto: todo quedó captado en video
RELACIONADO

Shakira sufrió un pequeño accidente en pleno concierto: todo quedó captado en video

La jornada, que combinó la Carrera de la Felicidad con un festival de música de alto nivel, logró reunir a una comunidad comprometida con la causa de la discapacidad.

Festival Unidos por una Sonrisa y sus logros sociales

El festival demostró el poder de la alegría y la solidaridad al servicio de una causa:

Más de 600 personas se unieron a la Carrera de la Felicidad (3K, 5K, 10K), corriendo por los niños con parálisis cerebral.

El evento contó con una capacidad total y acompañamiento de 1.400 personas durante la jornada cultural y musical.

¿Qué tanto cambió? Paola Jara reveló cómo lucía a sus 20 años e impactó a más de uno
RELACIONADO

¿Qué tanto cambió? Paola Jara reveló cómo lucía a sus 20 años e impactó a más de uno

Gracias a la asistencia, la venta de boletas, a las marcas y embajadores, se logró la recaudación necesaria para entregar 25 dispositivos GymSmile a niños con parálisis cerebral, generando un impacto directo a 100 personas de bajos recursos de distintas regiones de Colombia.

Música y propósito en el escenario del Festival Unidos por una Sonrisa

El éxito de la convocatoria fue impulsado por la presencia de artistas de primer nivel que se sumaron a la causa.

El público vibró con el gran line up que incluyó: Monsieur Periné, Bazurto All Stars. Sin Ánimo de Lucro, Laura Kalop y Sin Ausencia, y el show de Martin Velilla.

Pirlo arremete contra Blessd: "Para pegarle la misma cachetada que le pegó el Ferxxo"
RELACIONADO

Pirlo arremete contra Blessd: "Para pegarle la misma cachetada que le pegó el Ferxxo"

Además, la jornada contó con la inolvidable participación especial y sorpresa de la leyenda Carlos Vives, quien elevó la fiesta y el mensaje del festival.

La organización extendió su agradecimiento a todos los artistas, patrocinadores y voluntarios que hicieron posible que la diversión se transformara en terapia y esperanza para 25 familias.

“El Festival fue la prueba de que cuando unimos la pasión por el deporte y la cultura, el resultado es la transformación social”, señaló Leidy Cuestas Fundadora de la Fundación Unidos para Sonreír.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Maluma, J Balvin y Westcol son captados juntos: ¿de qué se trató su encuentro?

Artistas

Beéle en Bogotá: posible setlist y todos los detalles de su show

Viral

Karina García desata críticas al confundir dos objetos diferentes en República Dominicana

Otras Noticias

Dólar

¿Por qué está bajando el dólar en Colombia? Analista explica los factores detrás de la caída

El experto aclaró que, pese a la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, la tasa de cambio no ha sufrido impactos significativos.

Ucrania

¿Qué se sabe del escándalo de corrupción que sacude Ucrania?

El escándalo tiene que ver con una investigación que destapó un complejo esquema de desvío de fondos por cerca de 100 millones de dólares.

Fiscalía General de la Nación

Comisión de Acusación ordenó pruebas contra la fiscal general por el caso de Carlos Ramón González

Selección de Portugal

Viral expulsión de Cristiano Ronaldo y Portugal aplaza su clasificación al Mundial 2026

EPS

Disfarma confirma que suspenderá contrato de dispensación de medicamentos con la Nueva EPS