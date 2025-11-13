Carlos Vives sorprendió en el Festival Unidos por una Sonrisa: música con propósito social

El Festival Unidos por una Sonrisa, celebrado el sábado 8 de noviembre en el Vive Claro Distrito Cultural, concluyó con un rotundo éxito, superando las expectativas de convocatoria y, lo más importante, alcanzando un impacto social significativo.

La jornada, que combinó la Carrera de la Felicidad con un festival de música de alto nivel, logró reunir a una comunidad comprometida con la causa de la discapacidad.

Festival Unidos por una Sonrisa y sus logros sociales

El festival demostró el poder de la alegría y la solidaridad al servicio de una causa:

Más de 600 personas se unieron a la Carrera de la Felicidad (3K, 5K, 10K), corriendo por los niños con parálisis cerebral.

El evento contó con una capacidad total y acompañamiento de 1.400 personas durante la jornada cultural y musical.

Gracias a la asistencia, la venta de boletas, a las marcas y embajadores, se logró la recaudación necesaria para entregar 25 dispositivos GymSmile a niños con parálisis cerebral, generando un impacto directo a 100 personas de bajos recursos de distintas regiones de Colombia.

Música y propósito en el escenario del Festival Unidos por una Sonrisa

El éxito de la convocatoria fue impulsado por la presencia de artistas de primer nivel que se sumaron a la causa.

El público vibró con el gran line up que incluyó: Monsieur Periné, Bazurto All Stars. Sin Ánimo de Lucro, Laura Kalop y Sin Ausencia, y el show de Martin Velilla.

Además, la jornada contó con la inolvidable participación especial y sorpresa de la leyenda Carlos Vives, quien elevó la fiesta y el mensaje del festival.

La organización extendió su agradecimiento a todos los artistas, patrocinadores y voluntarios que hicieron posible que la diversión se transformara en terapia y esperanza para 25 familias.

“El Festival fue la prueba de que cuando unimos la pasión por el deporte y la cultura, el resultado es la transformación social”, señaló Leidy Cuestas Fundadora de la Fundación Unidos para Sonreír.