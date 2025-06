Carlos Vives y su canción en homenaje a Santa Marta: ¿con cuáles artistas colaboró?

Carlos Vives es considerado como uno de los cantantes más representativos de la cultura colombiana, según afirman importantes críticos de la industria musical. Por esto, el artista decidió hacer un sentido homenaje a su ciudad natal, por medio de una importante colaboración.

El cantante sorprendió a sus más fieles seguidores al anunciar su nuevo homenaje musical por los 500 años que cumple Santa Marta. Por medio de la poesía musical que caracteriza a Vives y los autóctonos instrumentos de la región, se exaltará la belleza de la ciudad, la calidad de su gente, la predominancia de la raza y lo atractivo de su cultura.

Sin embargo, ‘500’, que será lanzada el próximo 11 de julio en todas las plataformas musicales, contará con la participación de un gran grupo de artistas, quienes colaboraron con el cantante. Dentro de este amplio ramillete se encuentran cantantes como Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Yera Estereobeat, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’omy, Gloria Torres, Pao Lacera y Rashid Zawady.

Según Billboard Colombia, quien entregó mayores detalles de la canción, el video oficial de la canción se filmó en diferentes locaciones de la ciudad, algunas como: el Centro Histórico, la Bahía, la plaza de la Catedral Basílica de Santa Marta, el Museo del Oro Tairona, la Casa de la Danza en el barrio Pescaíto, el Coliseo ‘David Ruiz Ureche’, la playa de los Cocos, entre otros lugares con atractivo turístico y natural.

Así mismo, el cantante ha compartido algunos detrás de cámaras del proceso de grabación de ‘500’ en los que se le observa disfrutando con todos los artistas que hacen parte del proyecto.

Por otro lado, el cantante Maisak reaccionó, por medio de una entrevista con Dímelo King, ante la canción que le hará un homenaje a Santa Marta. Sin embargo, el artista dejó ver su desconcierto al no haber sido invitado a participar en la producción, pues el también compositor ha hecho énfasis en la importancia de su ciudad en algunos de sus más grandes éxitos.

Yo no sabía ni que el tema existía… a lo mejor era un proyecto que tenían hace mucho, no sé, pero sí me sentí un poquito mal porque yo hablo mucho de Santa Marta y yo represento a Santa Marta. Lo llevo a voz y lo hablo por todo el mundo, afirmó el artista.