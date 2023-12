Carlos Vives se refirió a la separación de Piqué y Shakira: “No valoran el matrimonio”

La separación de Gerard Piqué y Shakira sigue dejando de que hablar en todo el mundo de la farándula, teniendo en cuenta todo lo que se ha dado a conocer desde su divorcio y que de una u otra manera ha generado todo tipo de comentarios entre los cibernautas, cantantes y medios especializados en entretenimiento.

Una de las personas que se pronunció en las últimas horas sobre lo acontecido con Shakira y Gerard Piqué fue Carlos Vives, amigo cercano de la cantante colombiana y que se mostró sorprendido por la prensa europea, teniendo en cuenta los paparazzi que tuvo por grabar una canción con la barranquillera.

“Porque grabé una canción con Shakira me persiguen los paparazzi. Yo les digo: '¡Por favor! No tengo información de Shakira, no me persigan, no he hecho nada para que me persigan los paparazis'… Me llamó la atención que, cuando ella se separa, para la gente ya no es importante el matrimonio. En Europa, les digo: ’¿Ustedes no valoran el matrimonio?’. Para una mujer colombiana, su matrimonio es lo más sagrado y no es que ella esté herida porque sí”, fueron las palabras de Carlos Vives en conversaciones con la emisora Bésame de Caracol Radio.

Además, dejó claro que en Europa se perdió el respeto por el matrimonio, afirmando que allá la prensa no respeta la familia, teniendo en cuenta las costumbres con la que hizo comparación en Latinoamérica.

"Yo digo: 'Perdóneme, no sé cómo es la cosa en España, pero para una mujer como Shakira, perder su matrimonio, el dolor de los niños, es muy duro' (…) Y se metieron con una mujer que es, además, muy creativa (risas). Muy barranquillera y musical, me sorprendió ver que en la misma prensa que supuestamente ella estaba haciendo un escándalo. Pero no, para una mujer con su educación, su matrimonio, sus hijos, que se rompa”, agregó el cantante vallenato.

Palabras de Carlos Vives para Gerard Piqué

Por último, Carlos Vives dejó una frase que ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales, puesto que afirmó que los hijos de Shakira y Gerard Piqué son muy amables y tiene cualidades que ambas celebridades, dejando claro que el catalán es una buena persona, a pesar de lo acontecido con Shakira.

“Unos pelados divinos (Milan y Sasha), sonrientes, entradores, conversadores. Mitad y mitad, de la mamá y el papá, porque el papá es buena gente. (Piqué) Fue muy buena gente conmigo”, finalizó el cantante nacido en Santa Marta.