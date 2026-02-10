¡Reconocida actriz colombiana reveló que está embarazada tras meses de mantenerlo en secreto! Este fue su mensaje

En los últimos días, los seguidores de una reconocida actriz colombiana se emocionaron al máximo debido a que ella reapareció en las redes sociales con la buena nueva de que será mamá.

Carolina Ramírez, que fue la protagonista en 'La hija del mariachi' y también ha participado en proyectos como 'La Pola' y 'El Capo 2', no posteaba nada en su cuenta de Instagram desde el 23 de diciembre de 2025, cuando compartió una foto junto a su mamá.

Sin embargo, a inicios de febrero, publicó unas fotos mostrando su vientre para anunciar que está embarazada y que pronto tendrá en sus brazos a un bebé que se convertirá en su mayor bendición.

Así fue como Carolina Ramírez, la reconocida actriz colombiana, informó que está en embarazo

Carolina Ramírez, en un conmovedor mensaje de Instagram, explicó que quiso vivir la primera etapa de su embarazo junto a sus seres más cercanos y que, por ende, guardó silencio durante medio año.

"Querida comunidad, sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes, unos que me han cambiado la vida. Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y, finalmente, se alinearon", comenzó expresando la reconocida actriz de Colombia.

"A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar porque Dios es muy poderoso. Nuestro presente y nuestro mayor proyecto hoy sucede lejos de los sets, en esta selvita maya que me ha traído paz y mucha sanación. Para nosotros, la familia siempre ha sido el valor más sagrado y nos emociona profundamente empezar la nuestra. Nuestra vida se fortalece y se llena de un nuevo sentimiento. Estamos felices", añadió.

Su mensaje completo fue el siguiente:

Esta fue la reacción de los seguidores de Carolina Ramírez, la reconocida actriz colombiana, tras anunciar su embarazo

Los internautas de Carolina Ramírez se emocionaron junto a ella y le desearon lo mejor para la última etapa de su embarazo.

"Qué belleza", "felicidades", "esto es lo más hermoso del mundo", "bellas palabras que llegaron al corazón", "son una hermosa familia" y "los tiempos son perfectos", han sido algunos de los mensajes en redes sociales.