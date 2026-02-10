Bayern Múnich vs. Leipzig: fecha, hora y canal para ver a Luis Díaz en vivo

El Bayern Múnich afrontará este miércoles 11 de febrero un desafío de alta exigencia en los cuartos de final de la Copa de Alemania, cuando reciba al RB Leipzig en el Allianz Arena en un duelo a partido único que definirá a uno de los semifinalistas del torneo. El equipo bávaro, que parte como favorito por su condición de local y por el peso de su historia, tendrá al colombiano Luis Díaz como una de sus principales cartas ofensivas en busca del objetivo.

El atacante guajiro atraviesa uno de los mejores momentos desde su llegada al club alemán. En su más reciente presentación por la Bundesliga, Díaz firmó un triplete que lo convirtió en la gran figura de la jornada y reforzó su importancia dentro del esquema ofensivo del Bayern. Su velocidad, capacidad de desequilibrio y contundencia frente al arco lo han consolidado como un jugador determinante en el frente de ataque.

Un reto de alto nivel ante Leipzig

Sin embargo, el rival de turno no será sencillo. El RB Leipzig se ha caracterizado en los últimos años por ser uno de los equipos más competitivos del fútbol alemán, con un estilo dinámico, presión alta y una plantilla joven pero de gran talento. Los antecedentes recientes entre ambos clubes muestran partidos cerrados y de alta intensidad, por lo que se espera un choque equilibrado en Múnich.

Para el Bayern, la Copa representa una oportunidad importante de sumar un nuevo título a sus vitrinas, especialmente en una temporada en la que cada competencia es clave. Avanzar a semifinales no solo significaría dar un paso más hacia la consagración, sino también reafirmar el buen momento deportivo que atraviesa el equipo.

Luis Díaz, protagonista del ataque bávaro

En ese contexto, todas las miradas estarán puestas en Luis Díaz. El colombiano ha respondido con goles y actuaciones destacadas, ganándose la confianza del cuerpo técnico y el reconocimiento de la afición. Su reciente triplete en la liga local fue una muestra clara de su capacidad para marcar diferencias en los partidos importantes.

De cara al compromiso copero, el guajiro se perfila como titular y como uno de los hombres llamados a liderar el ataque del conjunto bávaro. Su rendimiento será clave para romper la defensa del Leipzig y acercar al Bayern a una nueva semifinal.

El encuentro entre Bayern Múnich y RB Leipzig se disputará este miércoles 11 de febrero a partir de las 2:30 p.m. (hora colombiana) y podrá verse en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+, en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada copera en Alemania.