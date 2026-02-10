CANAL RCN
Atención: a un mes de la muerte de Yeison Jiménez, revelan peligrosa estafa a nombre de su hija

La hermana de Yeison Jiménez reveló el mensaje con el que se está intentando engañar a la ciudadanía.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
07:02 a. m.
Este 10 de febrero se está cumpliendo exactamente un mes de la tragedia aérea que ocurrió en Boyacá y apagó la vida de Yeison Jiménez, su piloto y cuatro integrantes de su equipo de trabajo.

El artista abordó su avioneta en el Aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, sobre las 3:50 de la tarde, con la intención de volar hasta Medellín para atender un concierto programado en Marinilla, Antioquia.

Sin embargo, aproximadamente tres minutos después del despegue, que fue a las 4:09 de la tarde, la avioneta se precipitó, cayó en la vereda Romita, rebotó y explotó dos veces.

Tras ese desafortunado suceso que enlutó a Colombia, varios delincuentes han realizado estafas a nombre de Yeison Jiménez y sus familiares más cercanos. Esto debido a que han suplantado sus empresas.

Además, en las últimas horas, la familia del artista de música popular expuso una nueva modalidad en la que están involucrando a Camila Jiménez, la hija mayor de Yeison.

Esta es la peligrosa estafa que están realizando los delincuentes a nombre de la hija de Yeison Jiménez

Tras la emergencia en el departamento de Córdoba por las lluvias e inundaciones, un grupo de delincuentes se ha hecho pasar por la hija de Yeison Jiménez con el objetivo de pedir ayudas monetarias para, supuestamente, entregarles a los damnificados.

El mensaje con el que están tratando de engañar a la ciudadanía es el siguiente:

"Gracias a todas las personas que han ayudado mucho en la colaboración 'Con el Corazón a Córdoba'. Todavía estamos ayudando y esperamos que todos nos pongamos la mano en el corazón por todos ellos. Les dejo la llave de la fundación para que pongamos un granito de arena, ya sean 1.000, 2.000 o lo que les nazca".

Sin embargo, Lina Jiménez, la hermana de Yeison Jiménez, aclaró que su sobrina no está liderando esa campaña y que todo se trata de una estafa.

"Esto es mentira. No entren a esa aplicación que los van a robar", dijo exactamente la hermana del artista.

¿Qué se sabe de la avioneta involucrada en el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez?

La avioneta de Yeison Jiménez era una Piper Navajo, que fue fabricada en Estados Unidos y, según la Aeronáutica Civil, estaba en estado aeronavegable el 10 de enero.

En los últimos días, a la aeronave le habían realizado un mantenimiento en el motor izquierdo y, en un principio, superó los vuelos de prueba.

De hecho, el 9 de enero, un día antes del accidente, la avioneta hizo tres viajes y no tuvo ningún inconveniente.

Por lo tanto, los investigadores continúan explorando qué pudo haber ocurrido para que la aeronave perdiera altura de manera inesperada.

 

