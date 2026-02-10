Colombia cae en el Índice de Percepción de la Corrupción y prende alertas en año electoral

Colombia volvió a retroceder en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, el estudio que cada año elaboran Transparencia por Colombia y Transparencia Internacional y que mide cómo se percibe la corrupción en el sector público.

El país bajó dos posiciones frente a la medición anterior, obtuvo 37 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 99 entre 182 países evaluados, quedando además por debajo del promedio regional.

El informe, conocido en primicia por Noticias RCN, confirma una tendencia que preocupa a los expertos: tras haber alcanzado un máximo de 40 puntos en 2023, Colombia empezó a retroceder. El año pasado marcó 39 y ahora cayó a 37, lo que evidencia un deterioro sostenido en la percepción sobre la transparencia y la integridad en el manejo de los asuntos públicos.

Según la metodología del índice, los países reciben puntajes entre 0 y 100, donde 100 representa una percepción muy baja de corrupción y 0 una muy alta. Cualquier calificación inferior a 50 es considerada crítica y refleja serias debilidades institucionales. En ese contexto, Colombia aparece más cerca del rango de mayor riesgo que de los estándares deseables de transparencia.

Qué mide el índice y por qué importa

En entrevista con Noticias RCN, Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, explicó que este indicador es comparable desde 2012 y muestra que el país ha oscilado durante más de una década en niveles bajos de desempeño. “Hemos estado fluctuando en un puntaje bastante mediocre. En los últimos tres años, después de llegar a 40 puntos, empezamos a decaer, y eso indica una tendencia preocupante de deterioro”, señaló.

El índice no se basa en un solo factor. Entre los principales criterios que se evalúan están la independencia del poder judicial, la transparencia en el ejercicio del poder, la libertad de prensa, el acceso a la información y la participación ciudadana. También pesan de forma importante la calidad de los sistemas políticos y electorales, así como el nivel de apertura y control en las decisiones públicas.

De acuerdo con Hernández, los países que presentan problemas de cooptación de la justicia, restricciones a las libertades civiles o sistemas políticos opacos tienden a ubicarse en los peores lugares del ranking. Aunque Colombia no está en el fondo de la tabla, sí permanece en una zona considerada crítica, lejos de los estándares internacionales más sólidos.

El impacto en la confianza y el mensaje para los votantes

Más allá del puesto en el ranking, el informe vuelve a poner sobre la mesa el impacto de la corrupción en la confianza ciudadana. Transparencia por Colombia ha estimado, a través de otros estudios, que entre 2016 y 2022 se habrían visto comprometidos alrededor de 130 billones de pesos en escándalos asociados a corrupción, una cifra que da cuenta de la magnitud del problema y de sus efectos sobre los recursos públicos y las decisiones del Estado.

El reporte llega en un momento especialmente sensible: en medio de un calendario electoral en el que los colombianos deberán elegir Congreso y, más adelante, un nuevo presidente. Para Hernández, la publicación no busca interferir en el debate político, sino servir como insumo para un voto más crítico. “La ciudadanía no puede ser un actor pasivo. Este es un llamado a ejercer un voto castigo frente a quienes han estado involucrados en escándalos de corrupción”, afirmó.

El mensaje central del informe es claro: la brecha entre las expectativas de cambio y los resultados percibidos por la ciudadanía sigue siendo amplia. Y mientras no se traduzca en acciones contundentes y en un fortalecimiento real de las instituciones, la percepción —y la realidad— de la corrupción seguirá pasando factura a la credibilidad del país.