Carolina Sabino reaccionó tras la eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity: "Me quedé"

Carolina Sabino no se quedó callada y habló de la eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity Colombia.

Carolina Sabino, Valeria Aguilar
Foto Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
09:42 a. m.
La eliminación de Valeria Aguilar causo mucha tristeza a los compañeros de MasterChef Celebrity Colombia. En medio de la tensión, Carolina Sabino compartió emotivas palabras para la humorista.

¿Cuál fue el error de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity?

Pichingo, Carolina Sabino, Raúl Ocampo, Nicolás Montero y Valeria Aguilar tenían que demostrar sus habilidades gastronómicas para cautivar a los jueces y no abandonar la competencia.

En medio de la tensión, los cinco participantes presentaron platos con gran técnica y sabor. Sin embargo, el punto débil estuvo en la salsa. La de Carolina resultó demasiado dulce, mientras que a la preparación de Raúl le faltó por completo este elemento.

En el caso de Valeria, su propuesta resultó bastante segura y bien ejecutada; sin embargo, le faltó la salsa, un ingrediente clave que habría marcado la diferencia en su preparación.

La decisión de los jueces estuvo complicada, debido a que la mayoría de los participantes que se encontraban en riesgo les faltaba la preparación de la salsa. En medio del análisis, los jueces tomaron la decisión de que Valeria abandonará la cocina más importante de Colombia.

¿Cómo reaccionó Carolina Sabino tras la eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity?

La reacción de varios de sus compañeros no se hizo esperar. Una de ellas fue Valentina Taguado, quien mostró su total tristeza y sorpresa porque se iba su amiga y compañera de la cocina. También, Raúl Ocampo, ya que él pretendía llegar a la final junto con ella.

Una de las reacciones más inesperadas fue de Carolina Sabino, a través de sus redes sociales, compartió un sentido mensaje a la creadora de contenido.

Hoy me quedé, al igual que Rau y Nico. Aquí la lección de la competencia es ir tratando de mejorar en la cocina, pero lo mejor de master es la enorme calidad humana de cada uno de los que aceptamos vivir esta experiencia!... Gracias por las palabras bonitas, gracias @valeriaaguilar9 por el humor y el amor! Seguimos!", expresó Carolina Sabino a través de sus redes sociales.

La actriz destacó la gran competencia de todos los participantes y cómo seguirá mejorando cada día para estar en la cocina.

