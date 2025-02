Casa en donde Shakira se fotografió en Barranquilla está en venta y así han reaccionado los dueños

Después de sus históricos conciertos en Barranquilla durante las noches del 20 y 21 de febrero, Shakira, la reconocida cantante colombiana, se maquilló y se disfrazó para salir a las calles de su ciudad natal y disfrutar de la Guacherna del Carnaval de Barranquilla junto a sus hijos.

"Orgullosa de enseñarles a mis hijos sobre mi cultura y la alegría de mi gente. Viva la Guacherna en Carnaval", escribió 'Shaki' en un post que compartió en su cuenta de Instagram.

Además, en esa misma publicación mostró el disfraz que utilizó y se fotografió a las afueras de una vivienda situada en el barrio Boston, exactamente en la calle 63 con carrera 45.

En consecuencia, en las últimas horas esa casa se ha convertido en un atractivo turístico y los habitantes barranquilleros. Pues, se han acercado para tomarse fotos similares a las de Shakira.

De esa manera, durante las visitas a esa vivienda ubicada en el barrio Boston, se conoció que la dueña la tiene en venta y que, tras lo ocurrido, sus familiares la han aconsejado para que le suba el precio.

Las reacciones de la familia que vive en la casa en la que se fotografió Shakira en Barranquilla

"En el frente de esta casa ella se tomó su foto carnavalera. Mi cuñada esta vendiéndola y debe cogerle más valor y más elegancia porque aquí estuvo la mujer más bella y más grande que tiene Barranquilla", aseguró uno de los familiares de la propietaria de la vivienda situada en el barrio Boston.

"Yo la invito nuevamente, 'Shaki', para que me vea y me conozca, pero no camuflada", le afirmó entre risas Noemí Herrera, la dueña de la casa, al medio de comunicación El Heraldo.

No obstante, aunque en diferentes grabaciones que se han difundido en redes sociales se alcanza a visualizar que la vivienda tiene un aviso de 'se vende', aún no se han dado a conocer los valores que se estarían manejando.

¿Cuándo es el próximo concierto de Shakira en Colombia?

Shakira, la importante cantante barranquillera, tenía un concierto programado este 24 de febrero, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Sin embargo, el evento tuvo que aplazarse porque el techo de la tarima tuvo una afectación durante su instalación.

En ese sentido, los organizadores del concierto, junto al equipo de 'Shaki', se encuentran buscando una nueva fecha. Pero, por el momento, la artista estará presente en Bogotá para realizar tres shows inolvidables durante el 26 y 27 de febrero.