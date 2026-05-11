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Hubo un regreso que causó conmoción en La Casa de los Famosos Colombia 2026: esto pasó

Los participantes no se esperaban esta nueva determinación. ¿Qué es lo que ha sucedido?

Foto: Canal RCN.

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mayo 11 de 2026
05:01 p. m.
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La Casa de los Famosos Colombia 2026 está llegando a su recta final.

En la noche del domingo 10 de mayo, 'Campanita' se convirtió en el nuevo eliminado y tan solo quedaron seis participantes en competencia.

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Además, con el inicio de una nueva semana, se anunció un regreso que ha generado conmoción y sorpresa. ¿Cuál fue? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

La inteligencia artificial está de vuelta en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Hace dos semanas, la inteligencia artificial le arrebató el poder al 'jefe' y generó múltiples caos para los habitantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Entre los 'daños' que hizo, los dejó sin luz e, incluso, sin agua. Asimismo, propuso una dinámica diferente de nominación.

No obstante, la presencia de la inteligencia artificial no ha finalizado, sino que esta semana está de vuelta.

"La IA volvió con una versión actualizada y más peligrosa a La Casa de los Famosos Colombia", se detalló en el Instagram del reality.

"Los habitantes y sus emociones vuelven a estar en sus manos. ¿Cómo les irá con la IA 2.0?", se añadió.

Así quedaron los porcentajes en la última jornada de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En la eliminación del domingo 10 de mayo de 2026 estuvieron en riesgo Alejandro Estrada, Juanda Caribe y 'Campanita'.

El actor fue el que tuvo más apoyo del público, mientras que Juanda Caribe alcanzó a salvarse tras ocupar el segundo lugar. Los porcentajes fueron los siguientes:

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  • Alejandro Estrada: 70.01 %.
  • Juanda Caribe: 23.22 %.
  • 'Campanita': 6.76 %.

¿Quién será el nuevo líder en La Casa de los Famosos Colombia 2026? ¿Qué participantes comenzarán a quedar en riesgo? Descubra todas las emociones conectándose con las transmisiones de la App y la señal principal del Canal RCN.

 

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