Alejandro Estrada volvió a hablar de Nataly Umaña y respondió si le daría una segunda oportunidad

Alejandro Estrada se volvió tendencia en los últimos días luego de su ingreso a La Casa de la Famosos Colombia, donde su objetivo principal fue entregarle el anillo de matrimonio a Nataly Umaña, quien comenzó una relación dentro del reality con Miguel Melfi.

El actor colombiano ha atendido a varios medios de comunicación para hablar sobre el final de su relación con la también actriz Nataly Umaña. Sus más recientes declaraciones fueron en la ‘revista 15 Minutos’, donde contó detalles sobre lo que se viene con ella.

Alejandro Estrada volvió a hablar de Nataly Umaña

“Mi relación siempre se basó en algo estable, algo sincero, algo que siempre fue fuerte, muy hablado, para bien en pro de tener precisamente la seguridad de tener una relación, pues en eso no cabe estrategias”, inició Estrada.

Sobre lo que pasará con Nataly Umaña, confesó que “no sé en lo personal, cuando tengamos que encontrarnos porque hay un hogar que separar, ciertas situaciones, cosas personales que tenemos en común. Hoy me cuesta trabajo, quiero seguir madurando y entender todo (...) De pronto sí es una decisión de regresar tiene que ser extremadamente trabajada y yo creo que ya es suficiente daño”.

Estrada también comentó que lo que más le dolió es que todo se volvió público. “Tal vez no era necesario el dolor, si hubiésemos hablado antes”.

Y agregó: “El momento más duro de todo este proceso, indiscutiblemente son las imágenes, sobre todo cuando comienzan las imágenes a crecer un poco, ese es el momento más doloroso y uno de los que más me afectó”.

¿Volvería con Nataly Umaña? Alejandro Estrada respondió

Finalmente le preguntaron si volvería con Nataly Umaña a pesar de todo lo que ha pasado, algo que respondió contundentemente. “Hoy no volvería con ella. No sé qué pasará en lo personal cuando tengamos que encontrarnos porque hay un hogar que tenemos que separar y ciertas cosas y situaciones que tenemos, pero hoy por hoy me cuesta trabajo”.