Dolor: murió querida actriz de una reconocida serie a nivel mundial

El entorno del cine y la televisión se encuentra de luto por la muerte de una reconocida actriz de Australia.

Rachael Anna-Marie Carpani, que era oriunda de Sidney, debutó en la actuación en el año 2000 y participó en producciones muy famosas como 'Mcleod's Daughters', 'All Saints' y 'NCIS: Los Ángeles', falleció a sus 45 años.

El deceso ocurrió el pasado 7 de diciembre de 2025 y fue confirmado por sus familiares en las últimas horas.

Así se confirmó la muerte de Rachael Anna-Marie Carpani, la reconocida actriz de 'NCIS: Los Ángeles'

A través de las redes sociales de Georgia, la hermana de Rachael Carpani, se informó que la famosa actriz murió tras batallar contra una enfermedad crónica.

"Es con gran tristeza que Tony y Gael Carpani anuncian que su hermosa hija, la querida actriz australiana Rachael Carpani, falleció inesperada, pero pacíficamente, después de una larga batalla contra una enfermedad crónica, en las primeras horas del domingo 7 de diciembre", se planteó en el comunicado.

"El funeral será un evento privado, que se celebrará el viernes 19 de diciembre con familiares y amigos cercanos. La familia solicita privacidad en este momento tan difícil y no hará más declaraciones", se concluyó.

Así han reaccionado los seguidores de Rachael Carpani, la reconocida actriz de Australia, tras su muerte

Luego del comunicado de los familiares de Rachael Carpani, los seguidores de la actriz emitieron múltiples mensajes de condolencias y luto.

"Dios mío, qué triste", "la amé, era una gran fan suya", "fue una actriz maravillosa", "un sentido abrazo para todos sus familiares", "descansa en paz", "no puedo creer esto" y "la recordaremos siempre", han sido algunas de las palabras expresadas.

Rachael Carpani participó en ocho series de televisión y en 10 películas. Adicionalmente, estuvo nominada a los premios Gold Logie Award y Silver Logie Award por su participación en la producción 'Mcleod's Daughters'.