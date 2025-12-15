Jessi Uribe tuvo que separarse inesperadamente de Paola Jara: esta fue la razón

El pasado 19 de noviembre de 2025, nació Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe, los reconocidos cantantes colombianos de música popular.

Desde ese entonces, la pareja se ha mostrado muy feliz, han manifestado que se encuentran viviendo un sueño y han mostrado algunas actividades que han comenzado a ser parte de su rutina.

Sin embargo, el 12 de diciembre de 2025, Paola Jara sorprendió a sus seguidores al manifestar que, de manera inesperada, tenía que separarse de Jessi Uribe, el papá de su hija.

¿Cuál fue la razón? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta es la razón por la que Paola Jara y Jessi Uribe tuvieron que separarse de manera inesperada

Paola Jara indicó en sus redes sociales que luego de que Jessi Uribe estuvo pendiente de ella y de su hija alrededor de un mes, tendría que dejarlas solas por unos días.

Todo esto debido a que el intérprete de 'Si me ven llorando' tuvo que retomar su agenda de trabajo y presentarse a algunos shows que estaban acordados.

"Que el papá se tenga que ir a trabajar nos está dando muy duro. Te amamos", fueron las palabras exactas de Paola Jara en sus redes sociales.

Fue así como la artista hizo hincapié en que la separación sería temporal y que su relación sigue de la mejor manera.

Jessi Uribe desmintió rumores de una ruptura con Paola Jara

Luego de que en las redes sociales se comenzó a hablar de una separación temporal de Paola Jara y Jessi Uribe, una internauta le preguntó al cantante que si se encontraba soltero.

Por lo tanto, Jessi Uribe respondió con claridad y resaltó que se encuentra casado desde hace varios años.

"¿Es en serio? Estoy casado hace cuatro años", dijo en una dinámica de preguntas de Instagram.

Además, en las últimas horas, el artista aclaró que pasará Navidad junto a Paola Jara, Emilia y todos sus hijos porque no acostumbra a trabajar los 24 de diciembre.