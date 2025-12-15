CANAL RCN
Famosa actriz fue hospitalizada de emergencia: ¿qué ocurrió?

La actriz, en diálogo con los medios de comunicación, confesó que estuvo muy asustada durante las pruebas médicas.

Foto: Freepik.

diciembre 15 de 2025
06:57 p. m.
En las últimas horas, una reconocida actriz de México atendió a los medios de comunicación y reveló que tuvo que ser hospitalizada de emergencia unos días atrás.

Se trata de Cynthia Klitbo, que tiene 58 años y ha participado en novelas muy exitosas de su país como 'Teresa', 'Vida robada', 'Amor en silencio', 'Mujer de nadie' y 'La rosa de Guadalupe'.

La famosa actriz explicó que se sintió descompensada y que tuvo que acudir a una entidad médica para que le realizaran varios estudios.

Además, indicó que sintió un miedo considerable antes de que le trasmitieran el diagnóstico. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Esta fue la razón por la que Cynthia Klitbo, la reconocida actriz de México, tuvo que ser hospitalizada de emergencia

Cynthia Klitbo, en su diálogo con los medios de comunicación, informó que tuvo un cuadro de cansancio extremo provocado por el estrés.

No obstante, mencionó que llegó a sentir preocupación de que todo se tratara de un aneurisma, pero que las pruebas médicas descartaron esa afección.

"Fue por estrés y qué bueno que haya sido eso porque cuando vi el electrocardiograma y la resonancia magnética del cerebro para ver si tenía un aneurisma, casi me muero", afirmó la actriz.

"No ha sido un año fácil, ando muy vulnerable, pero no importa porque voy con Dios", agregó.

¿Qué acciones implementará Cynthia Klitbo, la reconocida actriz de México, para tratar su estrés?

En las entrevistas con los medios de comunicación, Cynthia Klitbo dejó claro que ha sido muy juiciosa con los medicamentos y que se centrará en que su recuperación sea satisfactoria.

Por ende, manifestó que tiene claro que ella no solamente es actriz, sino que también mamá y mujer y que está acudiendo a terapia para poder manejar el estrés y que las obligaciones no la dejen sin tiempo libre.

