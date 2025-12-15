CANAL RCN
Procuraduría y Fiscalía pidieron prisión domiciliaria para exministros Bonilla y Velasco

Los dos exfuncionarios del Gobierno son acusados por presuntamente estar implicados en el escándalo de la UNGRD.

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
08:13 p. m.
La Procuraduría le solicitó al Tribunal Superior de Bogotá imponer medidas de aseguramiento domiciliario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes se encuentran involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La petición del ente de control se suma a la ya presentada por la Fiscalía. El procurador delegado Mario Gómez presentó ante la magistrada la solicitud de medidas restrictivas contra ambos exfuncionarios.

La solicitud de las entidades: ¿Habría riesgo de fuga?

Además, coincide con los argumentos de la Fiscalía, la cual considera que mantener a los implicados en libertad podría representar un riesgo para el desarrollo de la investigación y la posible obstrucción del proceso judicial.

Según las autoridades, los exministros podrían interferir con las pruebas o influir en otros testigos si permanecen sin restricciones mientras avanza el proceso investigativo del caso.

Por su parte, Mauricio Pava, abogado defensor de Bonilla, manifestó su posición respecto a la solicitud. El jurista se pronunció sobre lo que considera la inconveniencia de una medida de aseguramiento, aunque no se especificaron los argumentos detallados de su defensa en esta etapa del proceso.

Exministros no aceptaron cargos

La Fiscalía imputó a los exfuncionarios cargos por tres delitos: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Los exministros no aceptaron los cargos.

Ricardo Bonilla se desempeñó como ministro de Hacienda, mientras que Luis Fernando Velasco ocupó el cargo de ministro del Interior en el actual gobierno. Se cree que tuvieron roles clave en el redireccionamiento de contratos para sobornar congresistas en pro de que las reformas tuvieran luz verde.

La medida busca que no ocurra lo mismo que con Carlos Ramón González, otro alto exfuncionario salpicado. El exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) se encuentra prófugo en Nicaragua; inclusive teniendo una circular roja de Interpol vigente.

