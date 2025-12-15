Aeronáutica Civil confirma adjudicación de la primera fase del proyecto Aerocafé

La Aeronáutica Civil informó oficialmente la adjudicación de la primera fase del proyecto Aeropuerto del Café (Aerocafé), correspondiente al lado aire, marcando un avance clave en una iniciativa que durante casi 50 años ha estado en proceso.

La entidad destacó la culminación exitosa del proceso de evaluación integral del proyecto. La adjudicación permitirá una inversión superior a 600.000 millones de pesos destinada al fortalecimiento de la conectividad aérea y al desarrollo regional del Eje Cafetero.

El proceso contractual estuvo a cargo de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé (UGPAA) – Fiduprevisora y contó con trazabilidad pública a través de la plataforma SECOP II. La Aeronáutica Civil señaló que este mecanismo garantizó el acceso a la información y el control permanente por parte de las autoridades competentes.

La entidad también resaltó que la evaluación técnica, jurídica y financiera evidenció de manera verificable la idoneidad, experiencia y capacidad operativa del proponente adjudicado, respaldando una decisión objetiva y técnicamente sustentada. El contrato tendrá un periodo de ejecución cercano a cuatro años y se espera su firma antes del cierre de 2025.

La Aeronáutica Civil reiteró que ejercerá un acompañamiento técnico e institucional durante cada etapa de la ejecución, en articulación con las entidades responsables y los organismos de control, con el objetivo de garantizar altos estándares de seguridad operacional, calidad y cumplimiento normativo.

Finalmente, el comunicado subrayó que para la operación completa de Aerocafé será necesaria una segunda etapa, correspondiente a la terminal aérea, la cual se licitará por separado y actualmente avanza en trámites ambientales, mientras se gestionan estrategias para asegurar los recursos que permitan culminar el megaproyecto.

¿Quién construirá la primera fase del megaproyecto Aerocafé?

El contrato fue adjudicado al Consorcio Aeropuerto del Café SK, conformado por KMA Construcciones y Solarte Nacional de Construcciones (Sonacol). Estas dos empresas colombianas fueron las únicas que presentaron una oferta formal que cumplió con los requisitos financieros y técnicos exigidos en el proceso.

La primera fase contempla la construcción de infraestructura aeroportuaria crítica, incluida una pista de 1.460 metros de longitud por 150 metros de ancho con zonas de seguridad, plataformas de aviación comercial y general, calles de rodaje, áreas de urbanismo, zonas de parqueo, accesos viales, campamentos y áreas temporales de trabajo necesarias para la ejecución de las obras.

KMA Construcciones y Sonacol cuentan con experiencia en megaproyectos de infraestructura en Colombia, con participación en iniciativas como Autopistas del Magdalena Medio, Autopistas del Nordeste en Antioquia, Conexión Pacífico-Orinoquía y Conexión Norte, entre otros proyectos en ejecución.