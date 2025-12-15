CANAL RCN
Tendencias

Yina Calderón hizo un 'house tour': así es su casa de cuatro pisos y apenas dos dormitorios

La creadora de contenido mostró su casa desde adentro y sorprendió a sus seguidores al revelar que vive en un barrio popular.

Yina Calderón mostró su casa
FOTO: Captura de pantalla - Yina Calderón IG

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
06:04 p. m.
Yina Calderón, quien ha logrado sostenerse como una figura pública reconocida en Colombia luego de varios años trabajando en redes sociales, mostró por primera vez cómo es su casa desde adentro. Aunque es una vivienda pequeña, presumió varias comodidades.

La creadora de contenido hizo un 'house tour' rápido, pero terminó fatigada, pues tuvo que subir los cinco pisos que tiene la estructura en poco tiempo. Solo tiene dos alcobas, pues el resto de la casa está adaptada a sus necesidades diarias.

¿Cómo es la casa de Yina Calderón?

En la primera planta, tiene una sala y su comedor, además de la cocina y la salida hacia los parqueaderos. En la segunda tiene un cuarto de huéspedes, una habitación adaptada como su ropero y gimnasio, finalmente un cuarto de ropas.

En el tercer piso una sala pequeñita, pero también un amplio cuarto donde tiene sus cosas más personales, aunque no quiso detallar, pues aseguró que en diciembre no tiene personal de aseo. Finalmente, el cuarto piso es una azotea con sillones y zona para asados. La vista deja ver que está en un barrio popular.

Yina Calderón y la razón para no vivir en otra zona

Mostrando la azotea, Calderón dejó ver la viviendas de sus vecinos, en donde se detallan algunos tejados. "Ustedes saben que yo vivo en un barrio popular, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con barrio, me encanta que pase el señor de los tamales", comentó.

Aunque no se conoce en dónde está ubicada esta casa que presumió en sus redes sociales, dejó claro que si llega a cambiarse de hogar para el 2026 buscará estar en un sector parecido, donde le hagan sentir que está junto a la gente trabajadora.

