Eidevin López reacciona en redes sociales por primera vez tras ser expulsado de la Casa de los Famosos

En una noche marcada por la tensión y la incertidumbre, la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia vivió su episodio más crítico hasta la fecha. El pasado jueves 9 de abril de 2026, la audiencia tomó una decisión histórica al determinar la expulsión inmediata de Eidevin López, luego de un violento enfrentamiento con el actor Alejandro Estrada que traspasó los límites de la convivencia permitidos por la producción.

Lo que comenzó como una fricción cotidiana por la dinámica del hogar terminó en un punto sin retorno. El detonante fue el rechazo de Alexa, otra de las participantes, a recibir comida preparada por Karola y Eidevin. Este gesto fue interpretado por López como un desplante personal, lo que encendió una mecha de reclamos y gritos en la cocina que rápidamente se extendió a la sala principal.

RELACIONADO Se tomó decisión de último momento en La Casa de los Famosos Colombia 2026 tras la expulsión de Eidevin López

La situación escaló cuando Alejandro Estrada intentó mediar, pero terminó involucrado en un intercambio de palabras de alto calibre con Eidevin. Según las imágenes captadas por las cámaras del canal RCN, López invadió el espacio personal de Estrada de manera desafiante y llegó a tocarle el rostro de forma provocativa.

La reacción de Alejandro fue inmediata, respondiendo con empujones para apartarlo, lo que obligó a "El Jefe" a intervenir y llamar a ambos al confesionario.

A diferencia de otras sanciones disciplinarias donde la producción decide de forma autónoma, en esta ocasión se habilitó una votación relámpago para que Colombia decidiera el castigo. Las opciones incluían desde una nominación directa con "candado" (imposibilidad de ser salvado) hasta la expulsión de uno o ambos implicados.

Con un abrumador 74,42 % de los votos, el público eligió la expulsión de Eidevin López.

Primera reacción de Eidevin López tras su expulsión de la Casa de los Famosos

Tras su salida de la Casa de los Famosos, mediante su equipo de redes sociales, López publicó un video donde se mostró el agradecimiento que siente el famoso tras el incondicional apoyo que recibió a lo largo de la competencia.

La publicación generó un sinnúmero de reacciones, tanto de apoyo, como de rechazo contra el participante y sus acciones dentro del programa.

"Tus mismos amigos te sacaron osea SALIENDO", fue uno de los comentarios en redes sociales.

"Te amamos, mucha fuerza", fue otro de las reacciones a favor del creador de contenido.