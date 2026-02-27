CANAL RCN
¿Traición?: polémica decisión en La Casa de los Famosos Colombia alteró la convivencia de un grupo

La más reciente jornada de salvación dejó un amplio sinsabor entre varios participantes.

Foto: Canal RCN
Noticias RCN

febrero 27 de 2026
05:08 p. m.
La séptima semana de la tercera temporada en La Casa de los Famosos Colombia se encuentra a punto de culminar por lo que varios participantes han manifestado su inquietud ante las más recientes decisiones por parte del ‘Jefe’, quien ha revolucionado la convivencia con sus dinámicas.

Con el paso de los días, varios jugadores han dado a conocer su afinidad por algunos grupos ya establecidos. Sin embargo, la más reciente jornada de salvación ya ha generado malestar e incertidumbre sobre su desarrollo.

¿Qué pasó entre Campanita y Alexa Torres en La Casa de los Famosos?

Como es de costumbre, el ‘Jefe’ realizó la prueba por el robo de salvación el jueves pasado por lo que el desafío culminó con Campanita y Alexa Torres como los dos finalistas. No obstante, antes del desenlace, el bailarín tuvo la oportunidad de elegir a uno de sus compañeros para enviarlo directamente a la placa sin opción de salvarse.

Pese a que el momento se llenó de tensión e incertidumbre, Campanita decidió que la persona que debía recibir dicho castigo era su compañera Alexa Torres, quien ya ha estado cuatro veces en riesgo de eliminación. Dicho instante también se prestó para que el famoso le diera una caja misteriosa a Manuela, quien se llevó la desafortunada noticia de perder la oportunidad de participar en la próxima prueba del líder.

Por supuesto, estas decisiones generaron gran malestar entre las integrantes del grupo tormenta, pues Alexa manifestó sentirse traicionada por su compañero con quien llegó a sostener una amistad al compartir habitación.

Por su parte, Manuela rompió en llanto ante la decisión ya que lo cuestionó y recalcó las afectaciones que había generado al equipo tormenta, pues aseguró que el famoso le había mentido.

“Solo somos cinco personas en contra del resto de la casa. Tú me mentiste mirándome a los ojos al decir que eras tormenta cuando eso no es ser tormenta”, manifestó Gómez.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz protagonizan noche romántica

Por otro lado, Alejandro Estrada y Yuli Ruíz se encuentran siendo blanco de comentarios tras los hechos protagonizados durante la noche más reciente, pues ambos volvieron a compartir al dormir en la misma cama.

Fue así como ya se ha desatado un amplio debate en redes ya que, mientras algunos apoyan su relación, otros manifiestan que ambos estarían cayendo en “contradicción” al protagonizar hechos que manifestaron no querer cometer en días pasados.

