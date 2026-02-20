¿Qué es el formulario E-14 y cómo se diligencia? Abecé antes de las elecciones

En menos de dos semanas, el país acudirá a las urnas para votar por el Congreso (Cámara y Senado) que regirá durante cuatro años. Millones de colombianos tienen en sus manos la responsabilidad de la democracia.

La cita es el domingo 8 de marzo, cuando también se votarán por las consultas, siendo la antesala de lo que será la primera vuelta presidencial.

A medida que se acerca el día, crecen las dudas. Una tiene que ver con el formulario E-14, documento indispensable para la transparencia. Rafael Vargas, director de la gestión electoral de la Registraduría, explicó por qué es tan importante.

¿Qué es el formulario E-14?

R.V.: “No es más que el acta de la mesa. Es el documento en el cual los jurados de votación van a consignar los datos de las organizaciones políticas y candidatos en el día de la votación. Simplemente, es el conteo en las urnas trasladado a las actas de la mesa”.

¿Cómo se diligencia?

R.V.: “Son 862 mil personas en la mesa que han sido designadas aleatoriamente. Será quienes vayan a contar los votos y van a utilizar cuenta votos de apoyo. Después van a diligenciar esta acta”.

“Cuando la cifra es de tres dígitos, pues simplemente la escriben en las tres casillas que tiene el acta de la mesa. Si tiene dos dígitos o un digito, hemos diseñado una marca de agua que van a poder rellenar y solo escriben el número”.

“Esto nos va a permitir tener un correcto diligenciamiento de los datos. Donde no hay votación, no vamos a diligenciar ninguno de estos espacios”.

¿Estos formularios ya se han implementado?

R.V.: “Siempre han existido e incluso en 2022, jurados que atendieron las instrucciones dadas por la Registraduría, los diligenciaron de manera adecuada. Serán publicados en la página web”.

¿Los testigos electorales pueden tomarle foto?

R.V.: “Claro que sí. Una vez el jurado termine el diligenciamiento, pueden tomarle foto. Eso les sirve muchísimo a las organizaciones políticas. Entre mejor esté diligenciada el acta, más clara va a ser la información para ellos”.