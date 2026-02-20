CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué es el formulario E-14 y cómo se diligencia? Abecé antes de las elecciones

La Registraduría explicó por qué este documento es relevante en la transparencia de las elecciones.

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
07:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En menos de dos semanas, el país acudirá a las urnas para votar por el Congreso (Cámara y Senado) que regirá durante cuatro años. Millones de colombianos tienen en sus manos la responsabilidad de la democracia.

Registrador visita el departamento de Córdoba para evaluar los puestos de votación para las elecciones del 8 de marzo
RELACIONADO

Registrador visita el departamento de Córdoba para evaluar los puestos de votación para las elecciones del 8 de marzo

La cita es el domingo 8 de marzo, cuando también se votarán por las consultas, siendo la antesala de lo que será la primera vuelta presidencial.

A medida que se acerca el día, crecen las dudas. Una tiene que ver con el formulario E-14, documento indispensable para la transparencia. Rafael Vargas, director de la gestión electoral de la Registraduría, explicó por qué es tan importante.

¿Qué es el formulario E-14?

R.V.: “No es más que el acta de la mesa. Es el documento en el cual los jurados de votación van a consignar los datos de las organizaciones políticas y candidatos en el día de la votación. Simplemente, es el conteo en las urnas trasladado a las actas de la mesa”.

¿Cómo se diligencia?

R.V.: “Son 862 mil personas en la mesa que han sido designadas aleatoriamente. Será quienes vayan a contar los votos y van a utilizar cuenta votos de apoyo. Después van a diligenciar esta acta”.

“Cuando la cifra es de tres dígitos, pues simplemente la escriben en las tres casillas que tiene el acta de la mesa. Si tiene dos dígitos o un digito, hemos diseñado una marca de agua que van a poder rellenar y solo escriben el número”.

“Esto nos va a permitir tener un correcto diligenciamiento de los datos. Donde no hay votación, no vamos a diligenciar ninguno de estos espacios”.

Ni posibilidad de fraude ni suspensión de elecciones: el registrador pasó por Noticias RCN
RELACIONADO

Ni posibilidad de fraude ni suspensión de elecciones: el registrador pasó por Noticias RCN

¿Estos formularios ya se han implementado?

R.V.: “Siempre han existido e incluso en 2022, jurados que atendieron las instrucciones dadas por la Registraduría, los diligenciaron de manera adecuada. Serán publicados en la página web”.

¿Los testigos electorales pueden tomarle foto?

R.V.: “Claro que sí. Una vez el jurado termine el diligenciamiento, pueden tomarle foto. Eso les sirve muchísimo a las organizaciones políticas. Entre mejor esté diligenciada el acta, más clara va a ser la información para ellos”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

Plan candado atrapó a cuatro hombres con marihuana y bazuco listos para vender en Bogotá

Medellín

Tras 70 horas en UCI, tigrilla lanuda que rescataron en el cerro de las Tres Cruces falleció

Ministerio de Minas y Energía

Ministro de Minas se reúne con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, previo a su encuentro con Petro

Otras Noticias

James Rodríguez

DT de James le bajó el pulgar para su debut: esto dijo del colombiano

El técnico de Minnesota United habló sobre lo que será el debut de James Rodríguez y postergó su actuación.

Pensiones

Estas son las pensiones que se vieron afectadas por incremento del salario mínimo en Colombia

Esta es la cantidad de personas que resultaron involucradas en los nuevos ajustes.

Viral

Yeferson Cossio no se guardó nada y habló de los 'therians', que ya llegaron a Colombia: esto dijo

Venezuela

Nicolás Maduro recibió inesperada visita en la cárcel: Diosdado Cabello entregó detalles

Enfermedades

Confirman caso importado de sarampión en adulto que llegó a Bogotá desde México: ¿qué se sabe?