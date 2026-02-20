¡Reconocida actriz colombiana se convirtió en mamá! Esta fue la primera foto que reveló

En las últimas horas, los seguidores de una reconocida actriz colombiana se emocionaron al máximo debido a que ella, tras una larga espera de nueve meses, cumplió el sueño de ser mamá.

Se trata de Ana María Estupiñán, que tiene 33 años y ha participado en producciones de primer nivel como 'Amor sincero', 'Rigo', 'Mamá también' y 'La Pola'.

Durante el 2025, ella y Matti Bylin, su esposo, anunciaron que serían papás de un niño.

Desde ese entonces, la pareja fue mostrando las ecografías, contando lo que les manifestaban los médicos y expresando su felicidad.

Además, este 20 de febrero de 2026, después de unos días de ausencia en las redes sociales, Ana María Estupiñán informó que su bebé ya nació y mostró la primera foto de él.

Este fue el mensaje con el que Ana María Estupiñán, la reconocida actriz colombiana, confirmó que su bebé ya nació

En las primeras horas de este viernes 20 de febrero de 2026, Ana María Estupiñán mostró una de las manos de su bebé y reveló que su nacimiento fue el pasado 12 de febrero.

"Nació Emanuel Bylin Estupiñan. 12-02-26, 11:22 a.m, 3.300 gramos y 52 centímetros", escribió la reconocida actriz en el post publicado en Instagram.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Ana María Estupiñán, la actriz colombiana, tras el nacimiento de su bebé

Luego de la foto posteada por Ana María Estupiñán, las reacciones no se hicieron esperar. Colegas, amigos e internautas no solo la felicitaron, sino que le desearon lo mejor en la nueva etapa de su vida.

"Felicitaciones", "comienza una aventura hermosa para ustedes", "bendiciones", "un abrazo a los dos", "Dios te bendiga, Emanuel", "qué belleza", "nació el mismo día del sol", "mucha salud y sabiduría", "se me llenan los ojos de lágrimas al pensarte", "serán unos padres maravillosos" y "precioso", han sido algunos de los comentarios.