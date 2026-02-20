Conmovedor: este fue el mensaje que la hija y la esposa de Yeison Jiménez le hicieron llegar a Maluma tras la muerte del 'aventurero'

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026, en un accidente aéreo que se presentó en la vereda Romita, en Boyacá, y su ausencia aún se siente entre sus fanáticos, colegas y familiares.

Antes del deceso, el 'niño de Manzanares' cumplió el sueño de crear una canción con Maluma, uno de los artistas que más admiraba, y solo faltaba grabar el video para lanzarla oficialmente.

RELACIONADO Maluma reveló que se enteró del accidente de Yeison Jiménez mientras escuchaba su colaboración

Sin embargo, desafortunadamente, el trágico accidente impidió que eso sucediera y, por lo tanto, Maluma dudó en que la canción 'Con el corazón' saliera al aire.

El miedo del cantante urbano era que la gente lo tratara de oportunista y sintiera que no estaba respetando el luto tras la muerte de Yeison Jiménez.

No obstante, Camila Jiménez y Sonia Restrepo, la hija y la esposa de Yeison Jiménez, le hicieron llegar un mensaje a Maluma y lograron que todo diera un giro.

Este fue el conmovedor que la hija y la esposa de Yeison Jiménez le entregaron a Maluma

Maluma se encontró con Camila Jiménez y Sonia Restrepo en el homenaje que se le realizó a Yeison en el Movistar Arena y lo convencieron de lanzar la canción 'Con el corazón'.

"Cuando estuvimos en el Movistar, tuve la oportunidad de hablar con Camila, que es su hija de 14 años, y con su esposa Sonia, y ambas me expresaron que querían que la canción saliera", afirmó el artista de reguetón.

"Yo lo que menos quería era que la gente malpensara, pero luego Sonia y Camila me dicen eso y pusimos manos a la obra. Ese fue un homenaje para todos los fans de Yeison Jiménez en el mundo entero, para la familia, para los amigos y las personas que tuvieron el honor de conocerlo", añadió Maluma.

¿Cómo le ha ido a la canción 'Con el corazón', de Yeison Jiménez con Maluma?

Desde que la canción se estrenó, ha tenido más de dos millones de reproducciones en Youtube.

Además, en este momento, sigue ocupando el puesto número 1 entre el ranking de tendencias musicales.