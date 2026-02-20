CANAL RCN
Tendencias

Conmovedor: este fue el mensaje que la hija y la esposa de Yeison Jiménez le hicieron llegar a Maluma tras la muerte del 'aventurero'

Maluma se encontró con la familia de Yeison Jiménez en el homenaje que se le realizó en el Movistar Arena.

Foto: @maluma en Instagram.

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
04:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026, en un accidente aéreo que se presentó en la vereda Romita, en Boyacá, y su ausencia aún se siente entre sus fanáticos, colegas y familiares.

Antes del deceso, el 'niño de Manzanares' cumplió el sueño de crear una canción con Maluma, uno de los artistas que más admiraba, y solo faltaba grabar el video para lanzarla oficialmente.

Maluma reveló que se enteró del accidente de Yeison Jiménez mientras escuchaba su colaboración
RELACIONADO

Maluma reveló que se enteró del accidente de Yeison Jiménez mientras escuchaba su colaboración

Sin embargo, desafortunadamente, el trágico accidente impidió que eso sucediera y, por lo tanto, Maluma dudó en que la canción 'Con el corazón' saliera al aire.

El miedo del cantante urbano era que la gente lo tratara de oportunista y sintiera que no estaba respetando el luto tras la muerte de Yeison Jiménez.

No obstante, Camila Jiménez y Sonia Restrepo, la hija y la esposa de Yeison Jiménez, le hicieron llegar un mensaje a Maluma y lograron que todo diera un giro.

Este fue el conmovedor que la hija y la esposa de Yeison Jiménez le entregaron a Maluma

Maluma se encontró con Camila Jiménez y Sonia Restrepo en el homenaje que se le realizó a Yeison en el Movistar Arena y lo convencieron de lanzar la canción 'Con el corazón'.

"Cuando estuvimos en el Movistar, tuve la oportunidad de hablar con Camila, que es su hija de 14 años, y con su esposa Sonia, y ambas me expresaron que querían que la canción saliera", afirmó el artista de reguetón.

"Yo lo que menos quería era que la gente malpensara, pero luego Sonia y Camila me dicen eso y pusimos manos a la obra. Ese fue un homenaje para todos los fans de Yeison Jiménez en el mundo entero, para la familia, para los amigos y las personas que tuvieron el honor de conocerlo", añadió Maluma.

¿Cómo le ha ido a la canción 'Con el corazón', de Yeison Jiménez con Maluma?

Desde que la canción se estrenó, ha tenido más de dos millones de reproducciones en Youtube.

Así suena 'Con el corazón', la canción que Maluma lanzó con Yeison Jiménez tras su muerte
RELACIONADO

Así suena 'Con el corazón', la canción que Maluma lanzó con Yeison Jiménez tras su muerte

Además, en este momento, sigue ocupando el puesto número 1 entre el ranking de tendencias musicales.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Habrá un fuerte castigo en La Casa de los Famosos Colombia 2026: el 'jefe' ya advirtió

Artistas

"Ha habido dolor": reconocido actor reveló detalles claves tras ser diagnosticado con cáncer por quinta vez

Tecnología

La nube domina el almacenamiento en Colombia: claves para evitar fraudes digitales

Otras Noticias

Cundinamarca

Capturan a hombre que presuntamente asesinó a otro en Cajicá en 2023: detalles del caso

El caso ocurrió a inicios de agosto de 2023 en el barrio de Capellanía.

Viral

VIDEO | Mujer fue grabada paseando con correa a su propio "therian" en plena calle en España

Las imágenes muestran a una joven sujetando con un collar a otra persona que se desplazaba desde el suelo como un perro.

Radamel Falcao García

“Es una realidad y la llamada existió”: Falcao se acerca a la selección Colombia

Pasaporte

Aclaran si colombianos deben hacer cambio de pasaporte tras nuevo diseño en 2026

Enfermedades

Confirman caso importado de sarampión en adulto que llegó a Bogotá desde México: ¿qué se sabe?