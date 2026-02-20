CANAL RCN
Deportes

DT de James le bajó el pulgar para su debut: esto dijo del colombiano

El técnico de Minnesota United habló sobre lo que será el debut de James Rodríguez y postergó su actuación.

James Rodríguez
Foto: @MNUFC

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
06:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El técnico de Minnesota United, Cameron Knowles, dijo este viernes que la estrella colombiana James Rodríguez, flamante contratación de su equipo, todavía no tiene fecha para debutar en la MLS.

El capitán de la selección de Colombia, de 34 años, es la mayor contratación de la liga norteamericana (MLS) para la temporada 2026, que iniciará el sábado, día en que el United visitará a Austin FC.

Director del Minnesota habló de James Rodríguez y lo calificó de “egoísta” por pensar en el Mundial
RELACIONADO

Director del Minnesota habló de James Rodríguez y lo calificó de “egoísta” por pensar en el Mundial

Rodríguez no viajó a Texas para el estreno de su equipo debido a que no había recibido su visa de trabajo, explicó Knowles en una conferencia de prensa previa al choque con el combinado del atacante uruguayo Facundo Torres.

"Se quedó en Minnesota, donde ha seguido entrenando y esperamos integrarlo al grupo cuando volvamos el lunes", explicó el entrenador neozelandés tras una pregunta de la AFP.

"Es difícil poner un tiempo específico (para su debut) porque no lo hemos visto en una semana completa de entrenamientos", agregó.

Al mando de un club de bajo perfil que nunca ha disputado la final de la MLS, Knowles aseguró que no tiene un "claro indicador" del estado físico del 10, cuyo rendimiento en sus últimos equipos ha estado opacado por lesiones recurrentes.

James Rodríguez ya tiene todos los papeles en regla y este podría ser su debut en la MLS
RELACIONADO

James Rodríguez ya tiene todos los papeles en regla y este podría ser su debut en la MLS

"Cuando James esté listo para jugar y cuando sintamos que lo vamos a poner en una situación en la que pueda ser exitoso, lo vamos a integrar", afirmó

La expectativa del cuerpo técnico es que Rodríguez se integre por completo a los trabajos grupales desde este lunes para ser sometido a una evaluación constante y así definir una posible fecha para su esperado estreno.

"Está trabajando muy fuerte, tiene una estupenda actitud y es un excelente compañero", destacó el estratega de 43 años.

Director deportivo de Millonarios contó toda la verdad del caso James Rodríguez
RELACIONADO

Director deportivo de Millonarios contó toda la verdad del caso James Rodríguez

En la segunda fecha de la MLS, el 28 de febrero, los Loons recibirán a FC Cincinnati en el Allianz Field, en Saint Paul, Minnesota.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Champions League

Prestianni rindió testimonio ante la UEFA: esto fue lo que supuestamente dijo a Vinicius

Radamel Falcao García

“Es una realidad y la llamada existió”: Falcao se acerca a la selección Colombia

América de Cali

América de Cali busca hinchas: lanzó 3x1 en boletería para este fin de semana

Otras Noticias

Ministerio de Minas y Energía

Ministro de Minas se reúne con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, previo a su encuentro con Petro

De acuerdo con el ministerio, “ambos países consolidaron una agenda energética”, e impulsaron acciones concretas sobre “gas, generación de energías limpias, agua e infraestructura energética.

Pensiones

Estas son las pensiones que se vieron afectadas por incremento del salario mínimo en Colombia

Esta es la cantidad de personas que resultaron involucradas en los nuevos ajustes.

Viral

Yeferson Cossio no se guardó nada y habló de los 'therians', que ya llegaron a Colombia: esto dijo

Venezuela

Nicolás Maduro recibió inesperada visita en la cárcel: Diosdado Cabello entregó detalles

Enfermedades

Confirman caso importado de sarampión en adulto que llegó a Bogotá desde México: ¿qué se sabe?