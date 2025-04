La Toxi Costeña y Lady volvieron a estallar contra Karina: "que payasada"

Este domingo, los ánimos se volvieron a calentar en la Casa de los Famosos entre las chicas fuego. Y es que desde hace unos días, las participantes de este grupo se han visto envueltas en duras pelear que han llevado a dividir su relación.

Tras unos días de calma, este domingo, las famosas volvieron a tener un duro cruce. En esta oportunidad, la Toxi Costeña y Lady Tabares, arremetieron de manera certera contra Karina.

Luego del habitual Brunch de los domingos, Karina se acercó a las dos compañeras de cuarto para reclamarles su actitud durante los últimos días.

Ante esto, ambas participantes reaccionaron de manera reacia, generando una fuerte discusión en la que Yina fue la mediadora.

La Toxi y Lady arremetieron contra Karina

Luego de reunirse en el cuarto de Montoc, Karina preguntó sobre las actitudes de las dos mujeres en su contra.

Ante esto, la Toxi no tuvo tapujos y estalló. "Yo no necesito darle explicaciones a nadie, no te estoy diciendo nada, no te estoy hablando, simplemente porque no te quiero hablar", dijo,

La Toxi basó sus argumentos que Karina se hace la "víctima". "Me pisotean, me duele. Yo decido a quien le hablo, que huevonada", agregó.

Luego de ello, Lady se quedó en el cuarto para dar sus argumentos, dándose otra pelea entre ambas.

"Yo sé lo que soy y lo que te brindé. No, no te quiero escuchar", dijo Tabares quien salió de pelea.

Este domingo se conocerá un nuevo eliminado en la Casa de los Famosos

Este domingo 27 de abril, la Casa de los Famosos vivirá una nueva eliminación, encaminándose así a conocer el top 10 final.

Un total de siete participantes competirán por su continuidad en la casa más famosa de Colombia.

Lady Tabares

Yina Calderón

Karina García

La Toxicosteña

Camilo Trujillo

Mateo Varela

Norma Nivia.

