Yina Calderón sorprende al asegurar que quiere irse de la Casa de los Famosos a pocas horas de la gala de eliminación

Yina Calderón, una de las participantes más polémicas en la Casa de los Famosos, ha sorprendido a propios y extraños en las últimas horas al confesar que quiere irse del reality del Canal RCN.

En una charla con una de sus compañeras del cuarto fuego, Yina confesó estar desmotivada y se cuestionó sobre su continuidad en la competencia luego de haber sido sancionada duramente por El Jefe tras lo sucedido con su familia y con la Jesuu.

La decisión de mandar directamente a sala de eliminación por parte de El Jefe afectó claramente a la DJ, y pidió salir.

Yina Calderón confiesa querer salir de la Casa de los Famosos

En medio de esta charla con Lady Tabares, la influenciadora confesó que su ciclo en la casa "ya está cumplido".

"Siento que ya cumplí mi etapa, ni el Jefe me quiere. Me da rabia conmigo, eso me pasa por ser buena (...) me di cuenta que no nací para ser villana (...) siento que ya di lo mejor de mí en este programa", señaló.

Ante estas palabras, Lady le dio su total respaldo, asegurando que si "se quiere ir, está bien".

"Yo no dudo que en este momento de tu vida algo bello y grande está afuera para ti, justo ese sueño que anhelad y has visualizado desde siempre, seguro ya está esperándote, yo no lo dudo (...) si es lo que deseas yo te acompaño en eso, obviamente nunca le voy a pedir a las cámaras eso", dijo.

A pesar de que Yina aseguró que no le pedirá a Colombia que la saque, sí aseguró que bajaría su rendimiento en la competencia.

"A veces la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos porque nada está escrito, la vida da tantas sorpresas que uno queda como impresionado", aseguró.

Este domingo se conocerá un nuevo eliminado en la Casa de los Famosos

Este domingo 27 de abril, la Casa de los Famosos vivirá una nueva eliminación, encaminándose así a conocer el top 10 final.

Un total de siete participantes competirán por su continuidad en la casa más famosa de Colombia.

Lady Tabares

Yina Calderón

Karina García

La Toxicosteña

Camilo Trujillo

Mateo Varela

Norma Nivia.

