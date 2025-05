Emiro y la Jesuu tuvieron sorpresiva discusión en la Casa de los Famosos: así reaccionaron los demás participantes

Un miércoles lleno de tensión se vivió entre los integrantes de la Casa de los Famosos. En esta oportunidad, algunos participantes tuvieron fuertes cruces en medio de unas dinámicas organizadas por el jefe.

Una de las discusiones que generó más revuelo en las redes sociales, fue la de La Jesuu, líder de la semana, con Emiro Navarro.

En medio de la habitual dinámica de las 'Etiquetas', la Jesuu lanzó contundente mensaje a Emiro que pareció no caerle bien luego de tildarla como "conveniente".

Contundente mensaje de la Jesuu contra Emiro

“Lo que trataste de decir es que yo prácticamente he llegado hasta acá por la información que tengo de afuera, más no por lo que yo le puedo brindar al programa. Dijiste que he llegado aquí a punta de conveniencia”, dijo la creadora de contenido.

Ante esto, Emiro no dudó en contestar y manifestarle a la Jesuu que estaba "malinterpretando las cosas".

"Qué bueno saber que no lo entiendas de mi parte", agregó Emiro.

La tensión se notó en el ambiente, ante esto, los demás participantes decidieron guardar silencio. La única en pronunciarse fue Melissa, quien le dijo a Emiro "que es lo que debe hacer y ya".

Estos fueron los nominados este miércoles en La casa de los famosos

Además de las dinámicas que se dieron, este miércoles también se llevó a cabo la gala de nominación y tres participantes se unieron a la placa.

Emiro Navarro (nominado por el líder).

La Toxi Costeña (nominada por el público)

Mateo Varela (nominado por la casa).

Andrés Altafulla (nominación perpetua).

¿Quiénes serán los finalistas? Siga todos los detalles de la Casa de los Famosos descargando la aplicación del canal RCN mediante Google Play y App Store.