Karen le cantó la tabla a Juan David en la Casa de los Famosos: “Compórtate como un adulto”

Los participantes de la Casa de los Famosos siguen estando bajo la lupa de todos los seguidores y medios de comunicación, quienes día a día dan a conocer al público en general todas las acciones que realizan los famosos dentro del concurso y que han desatado una fuerte polémica dentro de la producción del Canal RCN y la app ViX.

Una de las acciones que más ha generado polémica entre los seguidores e incluso entre los propios concursantes es lo sucedido con Juan David y Sandra Muñoz, quienes desde hace algunos días dieron por terminada su relación dentro del reality. Sin embargo, todavía hay acercamientos que ponen en duda su ruptura.

Karen Sevillano le cantó la tabla a Juan David

Una de las personas que se sinceró con Juan David y le reclamó por sus actitudes con Sandra Muñoz fue Karen Sevillano, quien aprovechó la oportunidad con el antioqueño para reclamarle sobre sus actitudes con la actriz, pues no se puede estar jugando en terminar y volver a cada rato, dejando como la mala del paseo a la modelo.

“La trata como si realmente quisiera tener una relación con ella”, inició diciéndole la influenciadora a la deportista.

Además, agregó: “Eres un manipulador, estás manipulando las situaciones. Te tienes que comportar como un adulto porque yo no veo que tu comportamiento sea claro. Si usted es un hombre y me dice que no quiere nada con una mujer y después se les ve acostados en la cama, eso no concuerda”, afirmó Karen Sevillano.

Por último, Karen le dijo a Juan David que debe ser coherente con las cosas que le dicen con sus acciones, pues sus comentarios son diferentes a sus acciones.

Reacciones de los cibernautas sobre los comportamientos de Juan David

Ante lo acontecido en las últimas semanas, varios cibernautas han comentado a través de las redes sociales sobre las actitudes de Juan David con Sandra Muñoz, dejando claro que el antioqueño es un manipulador.

“Pues Karen tiene la razón cuando dice que es un manipulador”, “la solución es sacarlos a los dos y ya”, “lo que vemos es un nuevo show para que no los saquemos el próximo domingo”, expresaron algunos usuarios.

