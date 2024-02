Martha Bolaños no se dejó de Karen Sevillano y ‘le cantó la tabla’: “Eres cizañera”

Una de las personas que más polémica generando en La Casa de Los Famosos es Karen Sevillano, reconocida influenciadora de la ciudad de Cali, y que desde el inicio de la producción del Canal RCN y la app de ViX ha desatado un sinfín de comentarios entre todos los cibernautas, quienes han apoyado a la caleña.

La última acción de Karen Sevillano que ha desatado polémica entre los seguidores de La Casa de Los Famosos es lo sucedido con Martha Isabel Bolaños en la noche de eliminación, donde la influenciadora no tuvo compasión y nominó a la reconocida actriz para mostrarle su inconformismo por su forma de actuar en días anteriores.

Lea también: Lina Tejeiro deslumbró en la segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos

Karen Sevillano arremetió contra Martha Isabel Bolaño

En primera instancia, Karen Sevillano fue contundente con sus palabras en contra de Martha Isabel Bolaño, quien fue acusada por la influenciadora por tener una personalidad forzada, además de tratar de ser buena persona ante todo Colombia, pues durante estas dos semanas de convivencia ha generado dudas entre los integrantes de La Casa de los Famosos.

“Te nomino porque no sé quién sos, no sé si estás tratando de esconder lo que sos o te veo como muy forzada en parecer buena”, fueron las declaraciones de Karen Sevillano en contra de Martha Isabel Bolaños.

Además, Karen Sevillano le hizo saber a Martha Bolaño que a veces no entiende su forma de actuar dentro de La Casa de Los Famosos, pues se enteró de que varias oportunidades la actriz le comentó a La Segura, influenciadora, que no tenía interés de tener una amistad con la caleña, pero de un momento a otro comenzó a tener actitudes cercanas con ella, acción que dejó dudas entre Sevillano.

Puede leer: La cercanía de Isabella con Miguel Melfi que dispara los rumores en La Casa de los Famosos

Martha Bolaños no se quedó callada tras las acusaciones de Karen Sevillano

Ante las fuertes palabras de Karen Sevillano, Martha Isabel Bolaños no se dejó y con la frente en alto encaró a la influenciadora, dejando claro que algunas acciones de la caleña han generado dudas en ella, motivo por el cual, no ha forzado tener una relación cercana.

“Yo entré en neutro con vos, quería acercarme recibí rechazo por parte tuya y por parte de Natalia, con el tempo fui notando tu forma de comportarte, me parece que eres cizañera, que no eres frentera, la química entre las dos no existe, te tendí la cama porque ibas para el cuarto y quería buena energía y fue un gesto de buena voluntad que quise tener con vos, pero soy cero hipócritas”, fueron las palabras de Martha Isabel Bolaños.

Además, si quieres ver la señal en vivo 24/7 sin censura, ¿qué esperar para unirte a ViX? Esta plataforma contará con todos los detalles de lo que pasa dentro de La Casa de los Famosos Colombia.

Le puede interesar: Reacción del esposo de Nataly Umaña por presunto romance de la actriz en La Casa de los Famosos