¿Ya había sido infiel? Nataly Umaña habló sobre el personaje que le reclamó en redes

Nataly Umaña salió de La Casa de los Famosos y este martes fue la invitada de ‘Buen Día Colombia’, programa matutino del Canal RCN.

Habló de su relación con Miguel Melfi, así como el matrimonio que terminó con Alejandro Estrada. No obstante, también le consultaron por un tercer amorío, pues hubo un personaje que por redes sociales confirmó un “roce” con ella y que también habría sido traicionado.

Apenas Alejandro Estrada ingresó a La Casa de los Famosos para terminar el matrimonio con Nataly Umaña, salió un personaje en Instagram a decir que a él también le había sido infiel.

Su usuario de Instagram es @markilleroficial y su nombre es Marco Alexandre Di Nunzio, quien al parecer es un artista de 27 años de edad, quien aseguró haber caído en las redes de Nataly Umaña.

“Por fin abriste los ojos, según ella estaba mejor soltera cuando salía de roce conmigo por Guatapé! Mejor tarde que nunca”, fue el mensaje de Markiller a Alejandro Estrada por redes sociales.

En ‘Buen Día Colombia’ le preguntaron a Nataly por este personaje e incluso le mostraron sus mensajes, algo de lo que ella se sorprendió y obviamente lo desmintió: “No tengo idea quién es. No mi amor, así no y si sí, te reto a que muestres imágenes, fotos, lo que tengas, porque no tengo idea de tu existencia… No, no, no, no, por ahí no es, a costa mía no”.