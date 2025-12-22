Asobares rechaza posible aumento de impuestos a licores por decreto del Gobierno

Durante la mañana de este 22 de diciembre la Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia (Asobares) manifestó su rechazo a la posible expedición de un decreto de emergencia económica con el que el Gobierno Nacional buscaría aumentar nuevamente los impuestos a los licores, una medida que, según el gremio, pondría en serio riesgo la economía nocturna del país.

Asobares se opone a decreto que elevaría impuestos a licores

En un comunicado, la asociación advirtió que un incremento tributario sobre los licores representaría un nuevo golpe para un sector que aún no logra recuperarse de los efectos acumulados de la pandemia, la inflación, el aumento de los costos laborales, los elevados arriendos, entre otros aspectos.

El gremio señaló que imponer una nueva carga fiscal sobre el principal producto de venta de estos negocios resulta regresivo y desconectado de la realidad económica, y alertó que históricamente este tipo de medidas no ha garantizado mayores niveles de recaudo.

Por el contrario, aseguró que suelen generar una caída en las ventas legales, el fortalecimiento del contrabando y la adulteración de licores, además de un impacto negativo en el comercio formal y el empleo.

“El sector de bares, discotecas, gastrobares, restaurantes y establecimientos de entretenimiento aún no termina de recuperarse de los impactos acumulados de la pandemia, la inflación, el aumento en los costos laborales, los altos arriendos, los impuestos territoriales y las recientes reformas que han elevado de manera significativa los costos de operación. Sumar una nueva carga tributaria sobre los licores resulta regresivo, contraproducente y desconectado de la realidad económica del país”, se lee en el comunicado.

Asobares recordó que la economía nocturna genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos y que además dinamiza sectores clave como el turismo, la cultura, la gastronomía y la vida urbana.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que reconsidere la medida, abra espacios de diálogo técnico con los gremios y evalúe alternativas responsables que no destruyan empleo, no incentiven la ilegalidad ni afecten a uno de los sectores que más aporta a la vida social, cultural y económica del país.