CANAL RCN
Colombia

Gobierno confirma regreso del glifosato: drones fumigarán coca planta por planta bajo control policial

La erradicación se hará mediante aspersión terrestre con drones operados desde tierra.

Aspersión aérea con glifosato en Colombia
Erradicación de cultivos ilícitos con glifosato. Foto: Archivo

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
12:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno Nacional anunció la implementación de un nuevo método para la erradicación de cultivos ilícitos mediante el uso de glifosato, esta vez a través de drones controlados desde tierra.

VIDEO | Familia murió aplastada por dos tractomulas: un menor se salvó por bajarse a orinar segundos antes
RELACIONADO

VIDEO | Familia murió aplastada por dos tractomulas: un menor se salvó por bajarse a orinar segundos antes

La estrategia fue presentada oficialmente como un sistema de aspersión terrestre, con control visual permanente, y no como un regreso a la aspersión aérea utilizada en el pasado.

El anuncio fue hecho por el ministro de Justicia, quien insistió en que esta modalidad busca marcar una diferencia clara frente a los esquemas anteriores de fumigación y aclaró que el procedimiento estará estrictamente vigilado por la Policía.

Gobierno confirma regreso de fumigación con glifosato

Según lo explicado por el Ministerio de Justicia, el nuevo modelo de erradicación se realizará mediante drones que operarán a una distancia máxima de 1,5 metros de cada mata de coca.

El químico utilizado será el glifosato, aplicado de manera directa sobre las plantas, con supervisión visual constante desde tierra.

El ministro fue enfático en despejar dudas sobre el alcance de la medida.

Esto es lo primero que tenemos que aclarar. Es una aspersión terrestre con control visual. Es un dron que, operado en tierra, a máximo 1.5 metros de cada una de las plantas va a hacer la aspersión de glifosato.

¿Volverá la fumigación aérea?

De acuerdo con el funcionario, este sistema no implica el retorno de la fumigación aérea.

Persecución de película en Cali: ladrón terminó cayendo al río con $130 millones en plena huida
RELACIONADO

Persecución de película en Cali: ladrón terminó cayendo al río con $130 millones en plena huida

No estamos volviendo a la aspersión aérea con el glifosato. Estamos haciendo una aspersión terrestre controlada visualmente por parte de la Policía, lo cual mitiga absolutamente en todos los impactos que sí se daban en otro momento con la aspersión aérea.

El ministro también entregó detalles técnicos sobre los tiempos de operación. Explicó que la aspersión directa sobre una hectárea de cultivos ilícitos toma aproximadamente 14 minutos.

A ese tiempo se le suman cerca de 12 minutos adicionales, correspondientes al cambio de baterías de los drones, cuya autonomía permite operaciones continuas de hasta 30 minutos.

Tenemos una aspersión por hectárea de 14 minutos más 12 minutos que se suman por el cambio de baterías propio porque los drones dan para hacer aspersión durante 30 minutos seguidos. Entonces, hectárea de coca en 30 minutos de acuerdo a esta modalidad.

Finalmente, el Gobierno insiste en que este modelo se diferencia de los esquemas anteriores por su carácter focalizado y por el control visual directo durante toda la operación.

Según lo dicho por el ministro, la presencia de los operadores en tierra permite una aplicación más precisa del químico y reduce los efectos que se asociaban a la aspersión aérea.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

Red criminal cazaba conductores, los encañonaba y les robaba carros de lujo en Bogotá: así los descubrieron

Ministerio de Justicia

Zulma Guzmán podría ser extraditada a Colombia antes de que termine la semana: ministro de Justicia encargado

Elecciones presidenciales 2026

Pacto Amplio ratifica consulta presidencial para marzo de 2026 y llama a la unidad progresista

Otras Noticias

Artistas

"Que saque sus pruebas": arden las redes por nueva polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano publicó nuevas capturas de pantalla y dejó un 'picante' mensaje en las redes sociales. ¿Qué ocurrió?

Gobierno Nacional

Asobares rechaza posible aumento de impuestos a licores por decreto del Gobierno

La asociación advirtió que un incremento tributario sobre los licores representaría un nuevo golpe para un sector que aún no logra recuperarse de los efectos acumulados de la pandemia.

Enfermedades

Ecuador confirmó el primer contagio de la 'supergripe' H3N2 variante K: hay llamado a los ciudadanos

Selección Colombia

¡Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras el último reporte del 2025!

Artistas

Conmoción a nivel mundial: murió reconocido actor a sus 78 años