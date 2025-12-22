Gobierno confirma regreso del glifosato: drones fumigarán coca planta por planta bajo control policial

El Gobierno Nacional anunció la implementación de un nuevo método para la erradicación de cultivos ilícitos mediante el uso de glifosato, esta vez a través de drones controlados desde tierra.

La estrategia fue presentada oficialmente como un sistema de aspersión terrestre, con control visual permanente, y no como un regreso a la aspersión aérea utilizada en el pasado.

El anuncio fue hecho por el ministro de Justicia, quien insistió en que esta modalidad busca marcar una diferencia clara frente a los esquemas anteriores de fumigación y aclaró que el procedimiento estará estrictamente vigilado por la Policía.

Gobierno confirma regreso de fumigación con glifosato

Según lo explicado por el Ministerio de Justicia, el nuevo modelo de erradicación se realizará mediante drones que operarán a una distancia máxima de 1,5 metros de cada mata de coca.

El químico utilizado será el glifosato, aplicado de manera directa sobre las plantas, con supervisión visual constante desde tierra.

El ministro fue enfático en despejar dudas sobre el alcance de la medida.

Esto es lo primero que tenemos que aclarar. Es una aspersión terrestre con control visual. Es un dron que, operado en tierra, a máximo 1.5 metros de cada una de las plantas va a hacer la aspersión de glifosato.

¿Volverá la fumigación aérea?

De acuerdo con el funcionario, este sistema no implica el retorno de la fumigación aérea.

No estamos volviendo a la aspersión aérea con el glifosato. Estamos haciendo una aspersión terrestre controlada visualmente por parte de la Policía, lo cual mitiga absolutamente en todos los impactos que sí se daban en otro momento con la aspersión aérea.

El ministro también entregó detalles técnicos sobre los tiempos de operación. Explicó que la aspersión directa sobre una hectárea de cultivos ilícitos toma aproximadamente 14 minutos.

A ese tiempo se le suman cerca de 12 minutos adicionales, correspondientes al cambio de baterías de los drones, cuya autonomía permite operaciones continuas de hasta 30 minutos.

Tenemos una aspersión por hectárea de 14 minutos más 12 minutos que se suman por el cambio de baterías propio porque los drones dan para hacer aspersión durante 30 minutos seguidos. Entonces, hectárea de coca en 30 minutos de acuerdo a esta modalidad.

Finalmente, el Gobierno insiste en que este modelo se diferencia de los esquemas anteriores por su carácter focalizado y por el control visual directo durante toda la operación.

Según lo dicho por el ministro, la presencia de los operadores en tierra permite una aplicación más precisa del químico y reduce los efectos que se asociaban a la aspersión aérea.