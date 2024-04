Nueva pelea entre La Segura y Martha Isabel en Casa de los Famosos: “Morronga asolapada”

La tensión en la Casa de los Famosos se vuelve cada vez más intensa, dado que durante las últimas horas se han dado a conocer sucesos que han causado una pérdida de la tranquilidad en los concursantes, y se han vuelto frecuentes discusiones, lo que ha generado la posibilidad de que los famosos saquen sus "trapitos al sol".

La última discusión que se presentó dejó como protagonista a La Segura y Martha Isabel Bolaño, quienes desde principio del reality han dado a conocer sus diferencias y que en esta oportunidad no se aguantaron y estallaron en una de las dinámicas del Jefe, que no solo calentó los ánimos entre la actriz y la creadora de contenidos.

Fuerte discusión entre La Segura y Martha Isabel en la Casa de los Famosos

La discusión se presentó al momento que los famosos se encontraban en la sala de cine que dispuso el jefe a los participantes. Aunque no se conoce la razón de la pelea, la actriz y la creadora de contenidos no se quedaron callados y se dijeron sus verdades en la casa en frente de todos, haciendo que se presentaran más involucrados.

“Estúpido” dijo La Segura, haciéndose referencia a Julián Trujillo, a lo que Martha contestó “¿estúpido quién?, haciendo que la creadora de contenidos tuviera una inesperada reacción “estúpido él, yo no soy como vos que hablas a las espaldas morronga”. Sin embargo, Martha no se dejó y contestó “morronga vos asolapada. Cree que con ese tonito de seguridad va a tramar. Yo ya no te compró nada”.

Por último, Karen Sevillano lanzó una frase que hizo encender más la polémica, pues salió en defensa de La Segura, haciendo que varias personas se exaltaran y comenzaran a gritar en plena sala de cine. “Menos mal dijeron que tenían que sacarla como sea”, añadió Karen Sevillano, quien también estuvo involucrada en la pelea.

Vale mencionar que esta no es la primera vez que Martha Isabel Bolaños y La Segura tiene una fuerte discusión dentro de la Casa de los Famosos, pues en días anteriores se han presentado un cruce de palabras entre las concursantes, dejándose claro que no se caen bien y que tiene que convivir por obligación.

La Segura cuenta la historia de su padre en la Casa de los Famosos

“Amo a mi papá, pero creo que hasta el sol de hoy no he podido perdonarle, que un día me haya mandado una nota de voz y me dijera que ojalá quedara cuadripléjica, ¿Cómo un padre le dice eso a su hija?”, comentó la creadora de contenido en medio del llanto.

Finalmente, ella cuenta que Dios le hizo un milagro y luego de siete meses de sufrimiento, donde incluso pensó en quitarse la vida, pudo volver a caminar. La Segura también agradeció la llegada de Ignacio Baladán, su novio, a su vida.