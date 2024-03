Este es el esposo de Sandra Muñoz que es tendencia por canción en la Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos Colombia, reality que se transmite por la pantalla del Canal RCN y Vix, ha dejado varios momentos inéditos que han vivido los participantes dentro del recinto.

Además de romances y escenas de tensión, también se han podido percibir hechos que se han vuelto furor en redes sociales. Una de las protagonistas de ello en los últimos días ha sido la modelo y actriz Sandra Muñoz, quien se ha ganado el amor y odio dentro del programa.

Pese a esto, Muñoz también fue la protagonista de un momento bastante curioso que se ha trasladado a las redes sociales y fue cuando en medio de una improvisación, Karen Sevillano hizo una rima que involucró a su pareja sentimental.

“Sandra quiere saber, si el marido tiene moza. El marido con la moza en la casa está goza y goza”, fue la curiosa rima que hizo la influencer caleña, y por la que rápidamente se volvió tendencia con baile incluido para las redes.

¿Quién es el esposo de Sandra Muñoz, que es tendencia?

Ahora, ante el enorme revuelo que se ha generado por esta improvisación de Sevillano, miles de usuarios se han preguntado en redes sociales quién es el esposo de la actriz.

Aunque Sandra ha jurado su amor profundo por su esposo, miles de personas la cuestionan por no darlo a conocer, pues en algunas de sus fotos no se puede ver el rostro de este hombre.

De hecho, en una publicación un internauta cuestionó el hecho de no develar la identidad de su pareja, a lo que ella contestó de manera contundente.

“Yo soy la esposa y no nos da la gana de mostrar su cara, es obligado a mostrarla para que sea familiar para todo el mundo, si no queremos… ¿Cuál es el problema? Dejen el chisme destructivo. Vivan felices, enamórense y verán que no entran a dejar comentarios tontos a ninguna parte”, respondió la caldense.

Sandra habló de su pareja en La Casa de los Famosos

El nombre de la actriz ha sido tendencia en los últimos días por tener varios acercamientos con el participante Juan David Zapata. Sin embargo, la situación entre estos dos participantes no ha ido más allá del gusto.

Ante esto, muchos se han cuestionado si Muñoz ya terminó la relación con su actual pareja. La modelo confesó en el programa que se había culminado por un tiempo, sin embargo volvieron justo antes de entrar al reality.

Según la actriz, cuando ella le contó a su pareja que iba a ingresar a La casa de los famosos Colombia, no lo tomó de la mejor forma. “Le dio de todo. Estuvimos peleados como dos días también. Me dijo: ‘¿cómo se le ocurre’”.

Luego, Muñoz dijo que cuando aceptó participar en el reality ella estaba mal y separada. “Me voy para allá cuatro meses y ya definitivamente esta relación se rompe”.