¿Qué hay detrás de las cicatrices con las que apareció La Liendra? Dani Duke habría contado la verdad

Tras varias semanas de ausencia en redes sociales, La Liendra sorprendió a sus seguidores al reaparecer con algunas heridas en el rostro. El influencer mostró golpes, raspones y vendajes que despertaron la preocupación de sus fanáticos, quienes de inmediato comenzaron a especular sobre las razones detrás de su estado.

Algunos internautas sugirieron que La Liendra pudo haber sufrido un accidente, mientras que otros plantearon la posibilidad de una cirugía estética, especialmente para modificar sus orejas, una de sus características físicas más comentadas. Sin embargo, hay una pista sobre lo que había sucedido en realidad.

¿Qué dijo Dani Duke sobre las heridas de La Liendra?

Dani Duke, influencer y pareja sentimental de La Liendra, realizó una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Allí aseguró que su pareja estaba preparando un "regreso espectacular" a redes sociales, aunque evitó dar detalles para no "meterse en problemas" con él.

La influenciadora también explicó que la ausencia del creador de contenido se debía a un periodo de desconexión voluntaria, con el fin de reencontrarse consigo mismo. Según sus palabras, este retiro temporal le permitió a La Liendra tomar un respiro de la exposición mediática que suele acompañar su carrera digital.

RELACIONADO Dani Duke rompe el silencio y habla sobre su presunta ruptura con La Liendra

Solo les voy a decir algo, no sé si pueda decir, yo creo que me regaña si… Esperen, porque mi novio llega con algo brutal, ustedes no tienen ni idea. Ya no puedo decir nada más, me va a regañar.

¿Dani Duke confirmó su participación en La Casa de los Famosos? Esto dijo

Además del tema relacionado con La Liendra, el nombre de Dani Duke volvió a sonar con fuerza en torno al reality La Casa de los Famosos Colombia del Canal RCN. La creadora de contenido reveló que, aunque aún no ha recibido una propuesta oficial, estaría abierta a considerar su ingreso en la próxima temporada.

En el pasado, Dani ya habría estado muy cerca de entrar al programa, pero finalmente decidió no hacerlo para no coincidir con La Liendra dentro de la casa. En su lugar, optó por apoyarlo desde afuera, convirtiéndose en pieza clave para movilizar votaciones y mantener la conversación digital activa.