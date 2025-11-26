Caterin Escobar le hizo una broma a Mario Yepes e incomodó al exjugador: video viral

Las redes sociales volvieron a encenderse con una escena inesperada protagonizada por una de las parejas más comentadas de la farándula nacional.

La actriz colombiana Caterin Escobar le hizo la broma de “mi novio actual” a Mario Alberto Yepes, un momento que quedó captado en video y que rápidamente comenzó a circular masivamente en distintas plataformas por la curiosa reacción del exjugador de la Selección Colombia.

¿Cómo reaccionó Mario Yepes a la broma de Caterin Escobar?

El clip, grabado en medio de un ambiente relajado mientras compartían una comida durante sus vacaciones, mostró a la actriz iniciando la grabación con un tono pícaro.

Escobar, entre risas, presentó a Yepes como “su novio actual”, un comentario que tomó por sorpresa al excapitán de la 'tricolor'.

La respuesta de Yepes no tardó: con un gesto de evidente molestia le dijo que fuera seria. Su reacción generó risas inmediatas en Escobar, quien no pudo contenerse y repitió la frase en tono aún más juguetón.

Al final, la situación terminó en carcajadas para ambos. Yepes, ya más relajado, le pidió a la actriz que fuera seria mientras disfrutaban de un almuerzo típico colombiano, dejando claro que todo se trataba de un momento de humor entre la pareja.

Video entre Yepes y Caterin Escobar se hizo viral

Aunque la escena no duró más de unos segundos, su autenticidad fue suficiente para convertirla en tendencia. Los seguidores de la pareja destacaron la naturalidad de la interacción y la química que han construido desde que se conocieron en la más reciente temporada de MasterChef Celebrity Colombia, donde nació su romance.

RELACIONADO Claudia Bahamón dedicó sentidas palabras tras el triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity

El video se viralizó rápidamente y provocó cientos de comentarios divertidos de fanáticos que celebraron el sentido del humor de Escobar y la reacción inesperada de Yepes. Para muchos, la escena reafirma la complicidad que domina su relación, una que ha despertado curiosidad y simpatía en el público colombiano.