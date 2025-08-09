Cavylla Valencia, Miss Nariño, reaccionó a la renuncia de Miss Amazonas: "Poco incómoda"

En Miss Universe Colombia las candidatas se encuentran trabajando y asegurando su puesto para no ser eliminadas. Sin embargo, la candidata de Amazonas, llamada Rebeca Castillo, confirmó su renuncia en el reality tras realizar algunos retos.

RELACIONADO Miss Universe Colombia y la mujer trans que busca representar al país en Tailandia

¿Por qué Rebeca Castillo, Miss Amazonas, renunció a Miss Universe Colombia, el reality?

El pasado 7 de septiembre se llevó a cabo el cuarto capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. Allí las candidatas tuvieron que enfrentar el reto de hacer la mejor fotografía en medio de una piscina. Ante ese desafío, todas las participantes tuvieron que mostrar su mejor talento y habilidad para deslumbrar a los jueces.

Luego de que todas las participantes hayan cumplido con el reto, Rebeca Castillo, Miss Amazonas, sorprendió a todas sus compañeras tras anunciar su renuncia en el programa.

Aseguró que necesita prepararse mucho más para estar en el certamen y que tener más experiencia en este tipo de concursos de belleza.

He tomado la decisión de retirarme del programa, primeramente por amor propio y por mi propia tranquilidad. Soy consciente de que los reinados de belleza son muchísimo esfuerzo... preparar mi cuerpo y mi mente para participar en Miss Universe.

¿Cómo reaccionaron sus compañeras tras la renuncia de Rebeca Castillo, Miss Universe Amazonas?

Muchas de sus compañeras apoyaron la decisión de Castillo, revelando que fue una renuncia necesaria para el reality.

Entre ellas, Cavylla Valencia, Miss Nariño, quien comentó que las tenía en una situación muy "complicada".

Nos tenía en una situación un poco incómoda a todas

¿Cuáles son las revelaciones de Rebeca Castillo, Miss Universe Amazonas, tras su renuncia?

A través de redes sociales, Rebeca se pronunció tras su participación. En principio, agradeció a toda la producción de Miss Universe Colombia por brindarle esta gran oportunidad.

Aseguró que su renuncia fue porque no se sentía lista para estar en este concurso, destacando que quiere prepararse mucho más, para dar lo mejor de ella. Aclaró que no fue por críticas ni comentarios a través en redes sociales.