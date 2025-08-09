Representante de Amazonas renunció a Miss Universe Colombia: estas fueron las razones

El certamen Miss Universe Colombia, que este año se convirtió en un reality transmitido por el Canal RCN, sorprendió a los televidentes con la salida inesperada de una de sus concursantes.

La señorita Amazonas, Rebeca Castillo, decidió dar un paso al costado tras varias semanas de competencia y experiencias que la llevaron a reflexionar sobre su futuro en los reinados.

La sorpresiva renuncia de Rebeca Castillo

En el capítulo emitido este domingo 7 de septiembre, Claudia Bahamón, presentadora del programa, anunció la decisión de la candidata amazónica.

“Antes de conocer la tabla de posiciones, hay una noticia que tenemos que darles a ustedes y a todos los colombianos, y es que la señorita Amazonas ha tomado la decisión de retirarse de la competencia por razones personales”.

La decisión se dio luego de una de las pruebas más exigentes de la noche que fue la fotografía en agua, en la que las participantes debían posar como modelos profesionales bajo la presión de los jurados. Rebeca no obtuvo buenos comentarios y ni siquiera alcanzó a desfilar en la última pasarela, lo que evidenció la presión a la que estaba sometida.

Lo que dijo la señorita Amazonas

Tras la noticia, la propia Rebeca explicó sus razones: “He tomado la decisión de retirarme del programa. Primeramente, por amor propio y por mi propia tranquilidad. Soy consciente de que los reinados de belleza requieren de muchísimo esfuerzo. Voy a esperarme un tiempo largo, como de cuatro o cinco años para participar en otros reinados, preparar mi cuerpo y mi mente para estar 100 % lista para participar en el Miss Universe”.