CANAL RCN
Tendencias

Representante de Amazonas renunció a Miss Universe Colombia: estas fueron las razones

La señorita Amazonas sorprendió al renunciar a Miss Universe Colombia El Reality. Conozca cuáles fueron sus razones y lo que dijo sobre su futuro en los reinados.

Rebeca Castillo - Miss Universe Colombia
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
11:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El certamen Miss Universe Colombia, que este año se convirtió en un reality transmitido por el Canal RCN, sorprendió a los televidentes con la salida inesperada de una de sus concursantes.

"Me voy a volver influencer": Miss Amazonas rompe el silencio en medio de las críticas
RELACIONADO

"Me voy a volver influencer": Miss Amazonas rompe el silencio en medio de las críticas

La señorita Amazonas, Rebeca Castillo, decidió dar un paso al costado tras varias semanas de competencia y experiencias que la llevaron a reflexionar sobre su futuro en los reinados.

La sorpresiva renuncia de Rebeca Castillo

En el capítulo emitido este domingo 7 de septiembre, Claudia Bahamón, presentadora del programa, anunció la decisión de la candidata amazónica.

“Antes de conocer la tabla de posiciones, hay una noticia que tenemos que darles a ustedes y a todos los colombianos, y es que la señorita Amazonas ha tomado la decisión de retirarse de la competencia por razones personales”.

Su gemela estuvo en La Casa de los Famosos y ella estará en el reality de Miss Universe Colombia
RELACIONADO

Su gemela estuvo en La Casa de los Famosos y ella estará en el reality de Miss Universe Colombia

La decisión se dio luego de una de las pruebas más exigentes de la noche que fue la fotografía en agua, en la que las participantes debían posar como modelos profesionales bajo la presión de los jurados. Rebeca no obtuvo buenos comentarios y ni siquiera alcanzó a desfilar en la última pasarela, lo que evidenció la presión a la que estaba sometida.

Lo que dijo la señorita Amazonas

Tras la noticia, la propia Rebeca explicó sus razones: “He tomado la decisión de retirarme del programa. Primeramente, por amor propio y por mi propia tranquilidad. Soy consciente de que los reinados de belleza requieren de muchísimo esfuerzo. Voy a esperarme un tiempo largo, como de cuatro o cinco años para participar en otros reinados, preparar mi cuerpo y mi mente para estar 100 % lista para participar en el Miss Universe”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

Mhoni Vidente predijo el fin del régimen de Maduro gracias a Donald Trump: ¿Qué pasará con Venezuela?

Conciertos

Ryan Castro sorprende al llegar a la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

Conciertos

J Balvin brilla en los premios VMAs con su show: rindió homenaje a Ricky Martin

Otras Noticias

Selección Colombia

Venezuela vs. Colombia, fecha 18 de Eliminatorias: fecha, hora y TV

Prográmese para ver a la Selección Colombia frente a Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: fecha, hora y dónde ver.

Alimentos

Científicos revelan la cantidad adecuada de sal para el cuerpo humano

Aunque el sodio es un elemento esencial para el cuerpo, los científicos revelaron las cantidades adecuadas para no afectar la salud.

Santander

Cayó la red ‘Dinocash’: falsificaban dólares y les incautaron $12 millones

Dólar

El dólar sigue cayendo en Colombia y se acerca a mínimos del 2025: así se cotiza este 8 de septiembre

Estados Unidos

Él es el hombre que acabó con la vida de un niño que jugaba "tin tin corre corre"