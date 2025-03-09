Cazzu rompe el silencio y revela que Christian Nodal no ha permitido que su hija viaje con ella

Cazzu ha sido tendencia, en las semanas más recientes, a raíz de sus contundentes declaraciones en las que ha revelado mayores detalles sobre su pasada relación con el cantante Christian Nodal y el vínculo que actualmente poseen por su hija.

No obstante, sus más recientes afirmaciones, para un reconocido podcast, elevaron la tensión de sus seguidores, pues la mujer habría afirmado ser víctima del “patriarcado”.

Cazzu revela que su hija no puede viajar

En el marco del lanzamiento oficial del libro de la argentina ‘Perreando’, la intérprete de ‘Isla velde’ tuvo la oportunidad de revelar algunos detalles inéditos de su vida y carrera artística.

Sin embargo, una de las declaraciones que más llamaron la atención corresponde al asunto sobre la negación que el mexicano Nodal habría manifestado para firmar los permisos necesarios y que su hija Inti salga del país.

Según su relato, hace más de un año que le solicitó el permiso al hombre por lo que expresó su preocupación ya que, al igual que el artista, ella también necesita viajar por el mundo para realizar sus shows musicales, de modo que, la compañía de su hija es crucial.

Ante la preocupación, la argentina buscó, en compañía de su abogada, una posible mediación con el representante legal del padre de su hija. Sin embargo, la respuesta por parte del hombre fue calificada por la mujer como “dolorosa”.

“Desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente: ‘No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar’”, manifestó.

Cazzu y su lucha contra la desigualdad

Así mismo, la conversación concentró un amplio debate sobre la “sensación de vulnerabilidad” que experimentó durante aquel instante. Aunque manifestó que decidió no llevar el caso ante los tribunales, no dudó en explicar su inconformidad con el sistema y las desigualdades que siguen perjudicando a las mujeres.

“Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’, y fue uno de los peores momentos de mi vida. Me siento como una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado”, explicó la artista.