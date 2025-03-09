CANAL RCN
Tendencias

Cazzu rompe el silencio y revela que Christian Nodal no ha permitido que su hija viaje con ella

La cantante argentina sorprendió al hacer fuertes declaraciones sobre la decisión de su expareja sobre su hija.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
04:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cazzu ha sido tendencia, en las semanas más recientes, a raíz de sus contundentes declaraciones en las que ha revelado mayores detalles sobre su pasada relación con el cantante Christian Nodal y el vínculo que actualmente poseen por su hija.

No obstante, sus más recientes afirmaciones, para un reconocido podcast, elevaron la tensión de sus seguidores, pues la mujer habría afirmado ser víctima del “patriarcado”.

Yina Calderón habló sobre la enfermedad que está padeciendo ‘Epa Colombia’: video
RELACIONADO

Yina Calderón habló sobre la enfermedad que está padeciendo ‘Epa Colombia’: video

Cazzu revela que su hija no puede viajar

En el marco del lanzamiento oficial del libro de la argentina ‘Perreando’, la intérprete de ‘Isla velde’ tuvo la oportunidad de revelar algunos detalles inéditos de su vida y carrera artística.

Sin embargo, una de las declaraciones que más llamaron la atención corresponde al asunto sobre la negación que el mexicano Nodal habría manifestado para firmar los permisos necesarios y que su hija Inti salga del país.

Según su relato, hace más de un año que le solicitó el permiso al hombre por lo que expresó su preocupación ya que, al igual que el artista, ella también necesita viajar por el mundo para realizar sus shows musicales, de modo que, la compañía de su hija es crucial.

Ante la preocupación, la argentina buscó, en compañía de su abogada, una posible mediación con el representante legal del padre de su hija. Sin embargo, la respuesta por parte del hombre fue calificada por la mujer como “dolorosa”.

“Desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente: ‘No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar’”, manifestó.

“Yo cocino, no trovo”: Raúl Ocampo se va en contra de Pichingo en MasterChef
RELACIONADO

“Yo cocino, no trovo”: Raúl Ocampo se va en contra de Pichingo en MasterChef

Cazzu y su lucha contra la desigualdad

Así mismo, la conversación concentró un amplio debate sobre la “sensación de vulnerabilidad” que experimentó durante aquel instante. Aunque manifestó que decidió no llevar el caso ante los tribunales, no dudó en explicar su inconformidad con el sistema y las desigualdades que siguen perjudicando a las mujeres.

“Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’, y fue uno de los peores momentos de mi vida. Me siento como una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado”, explicó la artista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yina Calderón

Yina Calderón habló sobre la enfermedad que está padeciendo ‘Epa Colombia’: video

Masterchef Celebrity Colombia

“Yo cocino, no trovo”: Raúl Ocampo se va en contra de Pichingo en MasterChef

Viral

“Bienvenido”: Yeferson Cossio celebra el nacimiento del nuevo integrante de su familia

Otras Noticias

Copa BetPlay

Sorpresa en la Copa BetPlay: Millonarios cayó ante Envigado y deberá remontar en El Campín

Millonarios perdió 1-0 ante Envigado en la ida de octavos de la Copa BetPlay. La serie se definirá el 16 de septiembre en El Campín.

Venezuela

VIDEO | “Falta poco Venezuela”, aseguró María Corina Machado ante el despliegue naval de EE. UU.

Desde la clandestinidad, la líder de la oposición venezolana se refirió a la escalada de Estados Unidos contra el narcotráfico en las costas de Venezuela.

Cali

Joven patinadora fue asesinada en Cali por robarle su motocicleta

Secretaria de Movilidad

Importantes vías en Bogotá tendrán nuevas cámaras de fotomultas: sancionarán SOAT, tecnomecánica y más infracciones

Enfermedades

Atención: este es el más reciente reporte de casos de fiebre amarilla en Colombia