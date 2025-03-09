“Yo cocino, no trovo”: Raúl Ocampo se va en contra de Pichingo en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran a punto de finalizar un nuevo ciclo en la cocina más importante del país por lo que cada reto ha sido crucial para que cada vez más se puedan acercar a su objetivo de ganar la competencia.

No obstante, algunas diferencias entre los jugadores ya se han empezado a asomar, pues algunos han manifestado estar inconformes con las técnicas que sus compañeros implementan para sobrevivir en la competencia.

Diferencias en MasterChef Celebrity Colombia

En una reciente oportunidad, los cocineros tuvieron que enfrentarse en un reto de campo por equipos para poder librarse de los delantales negros que tienen en riesgo a un amplio grupo de celebridades. Por esto, el reto tuvo como objetivo principal deleitar el paladar de un amplio grupo de comensales, quienes votarían y darían su veredicto final a favor del mejor plato.

Por esto, todos los cocineros sacaron sus mejores técnicas para no solo conquistar el paladar de los jueces, sino que también hicieron lo posible para llamar su atención y obtener su voto por medio de la cercanía que estaban desarrollando.

De esta manera, Pichingo decidió apelar a su gran talento como trovador y realizar unas cuantas canciones que inspiraron a los comensales a depositar su voto a favor de su equipo verde.

No obstante, dicha estrategia generó la inconformidad de algunos cocineros como Raúl Ocampo y Valentina Taguado, quienes, al pertenecer al equipo naranja, manifestaron que dichas canciones solo servían para “endulzar” la votación ya que, según sus comentarios, lo más importante era presentar un plato bien hecho.

Las trovas ya son más para endulzar… yo no sé hacer trovas ¿me entienden?, pero yo sé cocinar con amor y con muchas ganas, manifestó el actor.

Así mismo, Valentina Taguado expresó que los comensales debían valorar que ellos no se dedicaban a cocinar por lo que sus esfuerzos estaban impresos en dichos platillos.

Violeta Bergonzi responde a las críticas

Por su parte, Violeta, quien hizo parte del equipo verde en compañía de Pichingo, manifestó su inconformidad con la reacción de Raúl y Valentina, pues refutó que su equipo tenía derecho de crear su propia estrategia para vender el perro caliente que habían cocinado.

Así mismo, hizo énfasis en su despreocupación por los comentarios ya que recalcó no tener la culpa de que en el equipo naranja “no hay artistas”.