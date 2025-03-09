Yina Calderón habló sobre la enfermedad que está padeciendo ‘Epa Colombia’: video

Una ola de inquietud ha invadido las redes sociales tras las recientes declaraciones de la empresaria Yina Calderón.

Desde México, y en medio de un viaje de negocios, Yina Calderón habló sobre el estado de salud de su amiga ‘Epa Colombia’, revelando que su situación es más grave de lo que se pensaba.

La exparticipante de La Casa de los Famosos, quien ha mantenido una amistad cercana con la creadora de contenido, compartió detalles alarmantes que le fueron transmitidos por la pareja de Daneidy Barrera Rojas, popularmente conocida como ‘Epa Colombia’, lo que ha encendido las alarmas entre los seguidores de ambas figuras públicas.

Yina Calderón preocupó a sus seguidores por el estado de salud de ‘Epa Colombia’

En una entrevista para el programa mexicano Vaya Vaya TV, Calderón transmitió un mensaje cargado de angustia, afirmando que su amiga se encuentra "muy enferma" y que incluso ha desarrollado un cuadro de depresión.

Con una voz que denotaba una profunda preocupación, Yina hizo un llamado público para conseguirle a ‘Epa Colombia’ la prisión domiciliaria, asegurando que "literal, se está muriendo en la cárcel".

Este pedido ha resonado con fuerza en la opinión pública, donde los seguidores han manifestado su apoyo y solidaridad con la influencer.

El testimonio de Yina Calderón sobre el estado de salud de ‘Epa Colombia’

El testimonio de Yina Calderón cobra especial relevancia al considerar el reciente traslado de ‘Epa Colombia’ de la cárcel de mujeres El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá.

Este movimiento, que se concretó el pasado 20 de agosto, se justificó con el fin de brindarle a la creadora de contenido un ambiente más seguro y mejores condiciones de reclusión.

A pesar del cambio, ‘Epa Colombia’ ha optado por mantener un hermetismo total, negándose a hablar incluso con su amiga Yina Calderón, lo que ha profundizado la incertidumbre sobre su verdadero estado de salud.

Por ahora, los únicos contactos que tiene son con su prometida, su hija y sus padres, quienes han sido sus visitantes más cercanos.

El emotivo relato de Yina Calderón sobre el estado de salud de su amiga ‘Epa Colombia’ es un recordatorio de que la situación de la influencer es mucho más compleja de lo que parece a simple vista.